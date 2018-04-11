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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Sağlık çalışanlarından türkü konseri- KÜTAHYA

Sağlık çalışanlarından türkü konseri- KÜTAHYA

- Sağlık çalışanlarından türkü konseri - Sağlık çalışanlarının türkü söylemesi - Konser veren sağlık personeline plaket verilmesiSağlık çalışanlarından türkü konseriKÜTAHYA (AA) - Kütahya ’da, sağlık çalışanları tarafından Şifa - i Nağme - Kahramanlık Şiir ve Türkü Programı düzenlendi.
İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı çeşitli birimlerde görev yapan sağlık çalışanları, Dumlupınar Spor Salonu'nda düzenlenen Şifa - i Nağme - Kahramanlık Şiir ve Türkü Programı'nda sahne aldı.Kahramanlık türküleri ve şiirler seslendiren sağlık çalışanları, gösterdiği performansla izleyicilerden alkış aldı.Yöresel türkülerin de seslendirildiği etkinlikte bazı sağlık çalışanları yöresel halk oyunları sahneledi,Program sonunda sahne alan personele plaket takdim edildi.Etkinliği Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Celal Yücel, Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, İl Sağlık Müdürü İsmail Zehir, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Ahmet Hakan Vural, AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş da izledi.

Misyon Sağlık Personeli Sağlık Çalışanları Forma Halk Oyunları 

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