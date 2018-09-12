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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Ressamlar çalıştayda buluştu - MUĞLA

Ressamlar çalıştayda buluştu - MUĞLA

- Çalıştaya katılan ressamlar - Ressamlar resim yaparken görüntü - Çalıştayın sanat yönetmeni Seba Uğurtan ile röportaj - Yapılan resimlerden görüntülerRessamlar çalıştayda buluştu - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen çalıştaya farklı illerden 30 ressam katıldıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde "4. Bodrum Sanat Çalıştayı" başladı.
İzmir Seba Sanat Galerisi tarafından Bitez Mahallesi'nde bir otelde gerçekleştirilen çalıştaya farklı illerden 30 ressam katıldı.
Ressamlar, otel bahçesinde farklı boya ve tekniklerle çeşitli temaları tuvallere yansıttı.Çalıştayın sanat yönetmeni Seba Uğurtan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, canlı performansla halkın içinde resim yaptıklarını belirtti.
Uğurtan, yapılan eserlerin hastanelere hediye edileceğini vurgulayarak, "Amacımız sanatın insan ruhundaki tedavi edici gücünü göstermek ve sanatın topluma ne kadar gerekli olduğunu anlatmak. Sanatçılarımızla müthiş bir dostluk köprüsü kurduk. İnsanla iç içe sanatın önemini kavrattığımıza inanıyoruz. Turizm açısından dünyaya örnek olan Bodrum'a geldik. Denize karşı resim yapıyoruz. Bodrum'daki sanatçılara 'tuvalinizi, boyanızı alın gelin, resim yapalım' diyorum." ifadesini kullandı.Cumartesi günü sona erecek çalıştaya katılan ressamlar da Bodrum'da bulunmaktan mutluluk duyduklarını, farklı konularda eserler yaptıklarını bildirdi.Çalıştayın son gününde sanatçılara katılım belgesi verilecek. Ayrıca "Sağlık için sanat" konulu konferansın ardından, eserler sergilenecek.

Canlı Performans Muhabir Gücünü Göster Konferans Dostluk Köprüsü 

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