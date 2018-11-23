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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Reng-i Hakkari, öğretmenler için sahne aldı - HAKKARİ

Reng-i Hakkari, öğretmenler için sahne aldı - HAKKARİ

- 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri - Reng - i Hakkari , öğretmenler için sahne aldı - İstiklal Marşı'nın okunması - Saygı duruşu - Reng - Hakkari Sanat Topluluğu'nun dans gösterileriReng - i Hakkari , öğretmenler için sahne aldıHAKKARİ (AA) - Yüksekova ilçesinde Eğitim Bir - Sen İlçe temsilciliği tarafından düzenlenen programda Reng - i Hakkari Sanat Topluluğu sahne aldı.Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezinin Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından şiirler okundu.Daha sonra Hakkari Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Reng - i Hakkari Sanat Topluluğu, türküler seslendirdi, dans gösterisi sundu, Karadeniz ve Ege yöresine ait oyunlar oynadı.Yoğun ilgi gören etkinlik, plaket töreniyle son buldu.Programa, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı İdris Ertuş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, siyasi parti temsilcileri, kamu kurumlarının amirleri ve öğretmenler katıldı.

Saygı Duruşu Öğretmenler Öğretmen Siyasi Parti Dans Gösterisi 

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