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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Regaip Kandili - DİYARBAKIR

Regaip Kandili - DİYARBAKIR

- Diyarbakır Ulu Camide düzenlenen Regaip Kandili programından detaylar - Vatandaşlardan Fesih Erdal'ın konuşması - Vatandaşlardan Meyase Erdal'ın konuşmasıRegaip Kandili - Diyarbakır , Mardin ve Siirt'te, Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendiDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır , Mardin ve Siirt'te, Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Diyarbakır İl Müftülüğünce İslam'ın 5. Haremi Şerif'i olarak kabul edilen Ulu Cami ile Hazreti Süleyman ve Cebeli Nur camilerinde kandil programları gerçekleştirildi.
Merkez Sur ilçesinde Ulu Cami'deki programa katılan Fesih Erdal, Ortadoğu'ya barış ve huzurun gelmesi için dua ettiğini söyledi.

Ulu Cami'nde düzenlenen kandil etkinliğine katılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla vatandaşların kandilini tebrik etti. - SiirtSiirt İl Müftülüğünce Hacı Abdulhakim Sancak Çarşı Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an - ı Kerim tilavetiyle başladı.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda, Türkçe, Kürtçe ve Arapça mevlit okundu, dua edildi.Kentteki camilerde gerçekleştirilen programların ardından belediye tarafından kandil simidi dağıtıldı, tatlı ikramında bulunuldu. - MardinMardin'de il genelindeki camilerde Regaip Kandili dolayısıyla gerçekleştirilen programlarda Kur - an'ı Kerim ve ilahiler okundu, şehitler için dua edildi.Büyükşehir Belediyesi Mardinmasa ekipleri tarafından cami çıkışlarında vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı.

Şehit İslam Kandil Kışla 

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