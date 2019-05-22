Ramazanda tarım işçilerinin zorlu mesaisi - ŞANLIURFA
- Tarım işçilerinin çalışmalarından detaylar - Termometreden görüntü - Tarım işçisi Mehmet Deniz Aydeniz ile röportaj - Tarım işçisi Ömer Caymaz ile röportajRamazanda tarım işçilerinin zorlu mesaisi - Şanlıurfa 'nın Suruç ilçesindeki tarlalarda çalışan işçiler, ramazan ayında sıcak havaya rağmen ekmek parası için mücadele veriyor - Tarım işçisi Ömer Caymaz: - "Sıcaklığa rağmen eve ekmek götürmek için mücadelemizi sürdürüyoruz"ŞANLIURFA (AA) - Türkiye'nin en sıcak illerinin başında gelen Şanlıurfa 'da, tarım işçileri ramazan ayında oruçlu olmalarına rağmen bunaltıcı havada ekmek parası için alın teri döküyor.Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında inşa edilen devasa kanallar sayesinde suyla buluşan verimli topraklarda pamuk ve sebze üretiminde çalışan işçiler, yaklaşık 35 derece sıcaklıkta zorlu mesai yürütüyor.Suruç ilçesinde de işçiler, çocuklarıyla beraber sabahın erken saatlerinde tarlaların yolunu tutuyor. Sıcağa rağmen oruçlarını tutmayı da ihmal etmeyen işçiler, var güçleriyle evlerine ekmek götürebilmek için çalışıyor.Bilge Mahallesi'ndeki pamuk tarlasında çalışan Mehmet Deniz Aydeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayında tarlada çalışmanın sıcaklıkların artmasıyla birlikte biraz daha zorlaştığını söyledi.
Ramazan ayında çalışma saatlerinde düzenlemeye gittiklerini anlatan Aydeniz, "Havalar sıcak olduğundan işlerimizi sabah erken saatlerde ve ikindi serinliğinde yapıyoruz. Öğle sıcağında çalışmak zor olduğu için genelde o saatlerde dinleniyoruz. Gün geliyor sıcaklıklar 45 dereceyi buluyor. Ekmek parası için mecburen çalışmak zorundayız." dedi. Tarım işçisi Ömer Caymaz da tarlaya sabahın erken saatlerinde geldiğini dile getirdi. Çalışma koşullarının zorluğuna değinen Caymaz, "Zor şartlar altında çalışıyoruz. İşimiz zaten zor, oruç da eklenince daha çok zorlaşıyor. Bizim memlekette bilindiği üzere havalar çok sıcak. Sıcaklığa rağmen eve ekmek götürmek için mücadelemizi sürdürüyoruz." diye konuştu. Tarım işçisi Mehmet Atmaca ise patlıcan ve biber fidelerinin bakımlarını yaptıklarını ifade ederek her şeye rağmen çalışmak zorunda olduklarını belirtti.
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