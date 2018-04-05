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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Rafting botları, 98. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Anadolu Ajansı için suya indi - ANTALYA

Rafting botları, 98. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Anadolu Ajansı için suya indi - ANTALYA

- Anadolu Ajansı 98 yaşında - Raftingçilerden detay - Raftingçilerin AA pankartını açmasıAnadolu Ajansı 98 yaşında - Antalya 'da rafting botları, 98. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Anadolu Ajansı için suya indiANTALYA (AA) - Köprüçay'daki rafting botları, Anadolu Ajansının (AA) 98. kuruluş yıl dönümü için suya indi.Manavgat ilçesi Beşkonak bölgesindeki Köprülü Kanyon Milli Parkı'ndaki macera ve adrenalin sever raftingcilerin gözde mekanları arasında yer alan Köprüçay'daki rafting botları, 98. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Anadolu Ajansı (AA) için suya indirildi.Köprüçay'daki adrenalini yaşamak isteyen turistlerin bindiği iki bota, AA'nın 98. kuruluş yıl dönümünü kutlayan pankart asıldı.İranlı ve Avrupalı turistlerin oluşturduğu bottaki kafileler de çaydaki tarihi köprüde pankart açarak AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı.Beşkonak Karabük Turizmi Geliştirme Kooperatifi Başkanı Refik Armağan, AA'nın Türk turizmi için büyük emek verdiğini söyledi.

Bölgede raftingin gelişmesinde Anadolu Ajansının her zaman desteğini gördüklerini anlatan Armağan, "AA muhabirleri haberleri ve çektikleri fotoğraflarla bölgemizi en iyi şekilde dünyaya tanıttılar. Kendilerini yıl dönümleri dolayısıyla kutluyorum. Tüm AA çalışanlarına başarılar diliyorum." dedi.

Kutlay İran Muhabir Adrenalin Gesi 

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