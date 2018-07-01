Pursaklar'da yaşlılar koştu, gençler güreşti - ANKARA
- Vatandaşların yürüyüşünden detaylar - Mehteran gösterisinden detaylar - Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin'in konuşması - 27.Dönem parlamentosunda görev yapacak Zeynep Yıldız'ın konuşması - Umre kura çekimi - Umre çıkan teyze ile röportaj - Güreşten detaylarPursaklar'da yaşlılar koştu, gençler güreşti - Pursaklar Belediyesi tarafından geleneksel dedeler ve nineler koşusu ile yağlı pehlivan güreşi etkinlikleri düzenlendiANKARA (AA) - Pursaklar Belediyesince "12. Dedeler ve Nineler 2. Bahara Koşuyor" ve "5. Yağlı Pehlivan Güreşleri" etkinliği düzenlendi. Ayyıldız Mahallesindeki Özgürlük Parkı'nda düzenlenen etkinliklere, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara, 24 Haziran'da AK Parti'den Ankara Milletvekili seçilen Zeynep Yıldız ve belediye meclis üyelerinin yanı sıra bazı siyasi partilerin il ve ilçe başkanları katıldı. Etkinliğin açılışında konuşan Belediye Başkanı Çetin, 12 yıl önce hem büyüklerin hem de küçüklerin istifade edebileceği bir proje ortaya koymak hedefiyle bu etkinlikleri başlattıklarına işaret ederek, halkın ilgisinden memnun olduğunu ifade etti. Çetin, "Temeldeki hedefimiz aile kültürümüzdeki 'geniş aile' kavramına destek vermekti. Dedelerin ve torunların arasında bağ kurmak için daha önce de dede ve torun lokalleri kurmuştuk. Aile bağlarının gelişmesine de katkı sağlayacağını umuyorum." şeklinde konuştu. 27.Dönem parlamentosunda görev yapacak Zeynep Yıldız ise, ilk ziyaretini Pursaklar'a gerçekleştirdiğini belirterek, "Genç bir vekil olarak bu etkinliklerden şu mesajı aldım, dedelerimiz ve ninelerimiz böyle yürüyorlarsa biz gençlerin çok daha azimli olmamız gerekir. Bizlere ilham veren yaşlılarımıza teşekkür ediyorum." dedi. Katılımcıların tümüne eşofman takımının hediye edildiği "Dedeler ve Nineler 2. Bahara Koşuyor" etkinliği kapsamında mehter takımı bir gösteri yaptı ve katılımcılara çekilişle ödüller verildi. Belediyenin etkinliği yaşları 12 ile 18 arasında değişen gençlerin farklı kategorilerde yarıştığı yağlı güreş oyunları ile devam ediyor.