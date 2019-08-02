Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Prizren'de '18. DokuFest Belgesel ve Kısa Film Festivali' - PRİZREN

Prizren'de '18. DokuFest Belgesel ve Kısa Film Festivali' - PRİZREN

Prizren'de "18. DokuFest Belgesel ve Kısa Film Festivali" - PRİZREN - Açılış kokteylinden detaylar - Veton Nurkollari'nin açıklaması - Mütaher Haskuka'nın açıklamasıPrizren'de "18. DokuFest Belgesel ve Kısa Film Festivali" - "Truth Lies Here" temasıyla düzenlenen festivalde yaklaşık 40 ülkeden 282 belgesel ve kısa film gösterilecekPRİZREN (AA) - Kosova 'nın güneybatısındaki Prizren şehrinde bu yıl 18'ncisi düzenlenen "DokuFest Uluslararası Belgesel ve Kısa Film Festivali" başladı.
"Truth Lies Here" temasıyla düzenlenecek festivalde yaklaşık 40 ülkeden 282 belgesel ve kısa film seyirciyle buluşacak.Festivalin sanat direktörü Veton Nurkollari, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivale Türkiye'den 5 filmin katıldığını söyledi.

DokuFest'in Prizren'de düzenlenmesinin avantaj olduğunu belirten Nurkollari, "Prizren şehri özellikle yaz aylarında atmosfer olarak çok canlı ve açık havada kurduğumuz 5 nehir sineması, kale sineması, gezici sinema gibi sinemalar festivalimize değişik bir hava katıyor." diye konuştu.
Prizren Belediye Başkanı Mütaher Haskuka da festivalin Prizren'i dünyaya tanıttığını dile getirdi.Haskuka, "Dokufest kendi alanında Avrupa'da ilk 10 ve dünyada ilk 25 festival arasında. Biz de bu festivale destek vermekten gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.Festivalde, film gösterimlerinin yanı sıra atölye çalışmaları, paneller, fotoğraf sergileri, konferanslar ve konserler düzenlenecek.Festival 10 Ağustos'ta sona erecek. Yarışma kategorisinde ödüller festivalin son gününde sahiplerini bulacak.

Atmosfer Kısa Film Belgesel Festival Konferans 

İlgili Foto Galeriler
2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali
Portekiz'in Rengarenk Şemsiyeli SokaklarıPortekiz'in Rengarenk Şemsiyeli Sokakları
Ödüller Sahiplerini Buldu!Ödüller Sahiplerini Buldu!
Dev Jüri Liseliler İçin BuluştuDev Jüri Liseliler İçin Buluştu
Fallas Festivali - Valensiya, İspanyaFallas Festivali - Valensiya, İspanya
“Karadeniz Kadiniyuk Film Bile Çekeyruk”“Karadeniz Kadiniyuk Film Bile Çekeyruk”
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı