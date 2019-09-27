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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Preveze Deniz Zaferi'nin 481. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü - MUĞLA

Preveze Deniz Zaferi'nin 481. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü - MUĞLA

- Marmaris Cruise Port Limanı'na bağlanan TCG Meltem hücumbotundan görüntüler - Gemiyi ziyaret eden vatandaşlarPreveze Deniz Zaferi'nin 481. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü - Muğla 'da TCG Meltem hücumbotu, ziyaretçilerini ağırladıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Marmaris ilçesinde Preveze Deniz Zaferi'nin 481. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla TCG Meltem hücumbotu ziyarete açıldı.Sabah saatlerinde Marmaris Körfezi'ne giriş yapan ve Marmaris Cruise Port Limanı'na bağlanan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 63 metre uzunluğunda, 9 metre genişliğindeki hücum botuna, alay sancağı asıldı.Marmaris Cruise Port Limanı büyük iskelesine gümrüklü bölgeden geçerek gelen ziyaretçiler, askeri personel eşliğinde hücum botu gezdi. Vatandaşlara, geminin imkan ve kabiliyetlerinin yanı sıra gezilen kısımlarla ilgili bilgi aktarıldı.TCG Meltem'de şehit aileleri ve gaziler için verilen yemekte, duygusal anlar yaşandı.

Hücumbot Ziyaretçiler Şehit Aileleri Kabiliyet Askeri Personel 

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