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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Polis memuru, kendisini kaza ile vuran meslektaşıyla evlendi - ANTALYA

Polis memuru, kendisini kaza ile vuran meslektaşıyla evlendi - ANTALYA

- Gelin arabası yapılan tomadan görüntüler - Polis memuru gelin Ceren Ekinci ve polis memuru damat Taha Yasin Gül ile röportaj - Gelin ve damadın çevik kuvvet kalkanları arasından alana girişi - Nikah merasiminden görüntüler - Pasta kesimi ve takı töreni - Gelin çiçeğinin kadın çevik kuvvet polislerine atılması - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in konuşması - Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya'nın konuşması - Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun konuşmasıANTALYA (AA) - Antalya 'da görevli polis memuru Ceren Ekinci, 10 ay önce silahından kaza ile çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu yaralanmasına neden olan meslektaşı Taha Yasin Gül ile evlendi.

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