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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Polis Haftası etkinliğinde evlenme teklifi - RİZE

Polis Haftası etkinliğinde evlenme teklifi - RİZE

- Stadyum - Evlenme teklifi - Röportajlar - Rize 'de Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı Eren Kara, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen futbol maçına görevli olarak çağrılan polis kız arkadaşı Canan Koçak'a pankart açarak evlenme teklif etti - Kara:"Emniyet Müdürümüz bu konuda bize yardımcı oldu. Herkes bu sürprizin gerçekleşmesi için çok çabaladı. Mutluluğumuza ortak olanlara teşekkür ediyorum"RİZE (AA) - Rize Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görev yapan komiser yardımcısı Eren Kara, kendisi gibi emniyet mensubu kız arkadaşına, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında yapılan futbol maçının ardından evlilik teklifinde bulundu.31 yaşındaki Eren Kara, Ardeşen İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polis memuru Canan Koçak'a, sürpriz evlenme teklifinde bulunmak için İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'den yardım istedi.Verdi'nin desteğiyle Canan Koçak'a, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında emniyet mensupları ile basın çalışanları arasında Çaykur Didi Stadı'nda yapılacak futbol maçı için görev yazıldı.Ardeşen'den Rize 'ye gelen Koçak, maçta görevli tek kadın polis memuru olmasına şaşırsa da kendisine verilen görevi yerine getirdi.Karşılaşmanın ardından her iki takım oyuncularına baklava ikramı yapıldığı sırada çevik kuvvet ekipleri, üzerinde Canan Koçak'ın fotoğrafının da bulunduğu "Bu canın cananı olup benimle evlenir misin?" yazılı pankart açtı.Diz çökerek cebinden çıkardığı yüzükle Koçak'a evlilik teklifinde bulunan Eren Kara'ya, meslektaşları alkışlarla destek verdi. Canan Koçak, kısa bir şaşkınlığın ardından teklifi kabul etti.İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, gazetecilere yaptığı açıklamada, aile bütünlüğünün kurulması için hazırlanan sürprize kendilerinin de destek olma gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

Kendisine böyle bir düşünceyle gelindiğinde olumlu karşıladığını ifade eden Verdi, "İnşallah düğününü de yaparız hep birlikte. Aile saadetlerini görürüz." dedi.
Eren Kara ise evlilik teklifini Spor Toto 1. Lig'de dün oynanan Çaykur Rize spor - Eskişehirspor maçında yapmayı düşündüğünü ancak imkan bulamadığı için Polis Haftası etkinliğinde gerçekleştirdiğini belirterek, "Emniyet Müdürümüz bu konuda bize yardımcı oldu. Herkes bu sürprizin gerçekleşmesi için çok çabaladı. Mutluluğumuza ortak olanlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Canan Koçak da böyle bir şeyi hiç beklemediğini kaydederek, "Tek bayan olarak beni görevli çağırmışlardı. Tek bayan olduğum için biraz düşünmüştüm ama böyle bir sürpriz beklemiyordum. Herkese, eşime de çok teşekkür ediyorum. Benim için çok farklı bir sürpriz oldu." ifadelerini kullandı.

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