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03 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Piyanist İdil Biret Bodrum'da konser verdi - MUĞLA

Piyanist İdil Biret Bodrum'da konser verdi - MUĞLA

- İzmir Devlet Senfoni Orkestrasının konserinden detaylar - Piyanist İdil Biret'in konserinden detaylarPiyanist İdil Biret Bodrum'da konser verdiMUĞLA (AA) - Piyanist İdil Biret, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde Bodrum'da konser verdi.Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Bodrum Müzik Akşamları" kapsamında Devlet Sanatçısı İdil Biret, Bodrum Antik Tiyatro'da sahne aldı.İki bölümden oluşan konserin ilk bölümünde, şefliğini Devlet Sanatçısı Gürer Aykal'ın yaptığı orkestra sahneye çıktı.Felix Mendelssohn Bartholdy'e ait "Bir Yaz Gecesi Rüyası" uvertürü ile başlayan konserde, Mozart'ın 39'uncu Senfonisi ve Beethohoven'in 3'üncü Piyano Konçertosu seslendirildi.İkinci bölümde piyanist İdil Biret, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde performans sergiledi. Orkestranın ve Biret'in performansı beğeni topladı.Konseri çok sayıda sanatsever izledi.

Piyanist Forma 

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