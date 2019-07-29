Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Piyanist Evgeny Grinko Balıkesir'de konser verdi - BALIKESİR

Piyanist Evgeny Grinko Balıkesir'de konser verdi - BALIKESİR

- Konserden detayPiyanist Evgeny Grinko Balıkesir 'de konser verdiBALIKESİR (AA) - Rus müzisyen, piyanist Evgeny Grinko Balıkesir 'de konser verdi.Ayvalık'ta Açık Hava Tiyatrosu'ndaki konserde Grinko, gitar, davul ve piyano performansıyla izleyicilerden tam not aldı.Yaklaşık 2 bin kişinin izlediği Grinko, uzun süre alkışlandı.

Piyanist Forma Kışla 

İlgili Foto Galeriler
Tunceliden Akdeniz Ve Egeyi Aratmayan GörüntülerTunceliden Akdeniz Ve Egeyi Aratmayan Görüntüler
Günün Kahramanlık Haberi OrdudanGünün Kahramanlık Haberi Ordudan
Baba Oğul Omuz Omuza Vatan NöbetindeBaba Oğul Omuz Omuza Vatan Nöbetinde
Şehit Uzman Çavuş Ağır Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Uzman Çavuş Ağır Son Yolculuğuna Uğurlandı
Bingöl’de Korkutan HortumBingöl’de Korkutan Hortum
En Şeffaf Başkan...Bu Kadarına Vatandaş Bile ŞaşırdıEn Şeffaf Başkan...Bu Kadarına Vatandaş Bile Şaşırdı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı