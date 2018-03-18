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18 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Pedallar şehitler için döndü - KAYSERİ

Pedallar şehitler için döndü - KAYSERİ

- Bisiklet turuna katılacak vatandaşlardan görüntüler - Bisiklet turundan görüntüler - Cumhuriyet Meydanı'nda etkinliğe katılanlardan görüntüler - Mehteran takımının gösterisinden detaylarPedallar şehitler için döndü - Kayseri 'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 2 bin bisikletli pedal çevirdiKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, 2 bin bisikletli Türk bayraklarıyla şehir turu atıp şehitlerin anısına 20 kilometre pedal çevirdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından " Kayseri Şehitlerini Anıyor" sloganıyla organize edilen etkinlikte, çoğunluğu Spor AŞ sporcularından oluşan bisikletli grup, Talas ilçesindeki yamaç paraşütü iniş alanında toplandı.Gruba kırmızı - beyaz led lambaların monte edildiği şapkaların dağıtıldığı organizasyonda, bisiklet konvoyu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in başlama işareti ile hareket etti.Talas'tan, Kartal Askeri Şehitliğine kadar pedal çeviren grup, burda saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra Cumhuriyet Meydanı'na yöneldi.Sivas Caddesi'ni takip edip Cumhuriyet Meydanı'nda turlarını tamamlayan bisikletlileri, vatandaşlar Türk bayrakları ile karşıladı.Cumhuriyet Meydanı'na kurulan sahnenin önünde bekleyen vatandaşlarla bir araya gelen grup, Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın konserini dinledi.Etkinlikte ayrıca engelli çocuklardan oluşan Kayseri Özel Çocuklar Mehter Takımı da gösteri sundu. İl Müftüsü Şahin Güven'in duasının ardından hazırlanan koreografide bisikletli grup ışıklı lambalarıyla ay yıldız figürü oluşturdu.

Engelli Çocuk Yamaç Paraşütü Saygı Duruşu Bisiklet Ay Yıldız 

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