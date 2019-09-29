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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Pedal çevirerek tasarım ve beceri atölyesi açtılar - MARDİN

Pedal çevirerek tasarım ve beceri atölyesi açtılar - MARDİN

- TEGV Mardin Savur Öğrenim Birimi - Tasarım ve beceri atölyesinin açılış töreninden detaylar - Halk oyunları gösterisi - TEGV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Levend Kılıç - TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı - Ekip adına konuşan Erkan Koyuncu - Hediye takdimi - Kurdele kesimi - Atölyenin gezilmesi Pedal çevirerek tasarım ve beceri atölyesi açtılar - "Umuda Pedal Ekibi"nin topladığı bağışla TEGV Mardin Savur Öğrenim Birimi'nde oluşturulan tasarım ve beceri atölyesinin açılışı yapıldıMARDİN (AA) - "Umuda Pedal Ekibi"nin topladığı bağışla Mardin 'in Savur ilçesindeki Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Mardin Savur Öğrenim Birimi'nde oluşturulan tasarım ve beceri atölyesi açıldı.TEGV bünyesindeki, bisiklete binmeyi yaşam biçimi olarak benimseyen doktorlar ve iş insanları tarafından oluşturulan "Umuda Pedal Ekibi", Mardin li çocuklar için Uluslararası Bisiklet Girişimi (GBİ) EUROPE etkinliği kapsamında Milano'dan Münih'e pedal çevirdi.Bisiklet sürülerek toplanan bağışla TEGV Mardin Savur Öğrenim Birimi Abdülgani Aras Etkinlik Merkezi'nde oluşturulan tasarım ve beceri atölyesi, törenle hizmete açıldı.TEGV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Levend Kılıç, yaptığı konuşmada, yaklaşık 25 yıldır ilkokul çağındaki çocukların okul dışı zamanlarında etkinlik yapmaları için Türkiye'nin 72 noktasında hizmet vermeyi sürdürdüklerini söyledi.

Bağışçı ve gönüllülere katkılarından dolayı teşekkür eden Kılıç, şunları kaydetti:"Bazı meslekler vardır, hizmet ederken güçlükler yaşanan. Bunlardan biri de doktorlardır. Böyle bir grup doktor arkadaşımız İstanbul'da toplanarak Savur Öğrenim Birimi için günlerce pedal çevirerek bağış topladı. Onlara şükran borçluyum. Bu işler gönül işidir. Destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum." - "3 milyon çocuğumuzu nitelikli eğitimle buluşturduk"TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı ise Türkiye'nin her bölgesine ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, "Bugüne kadar 3 milyon çocuğumuzu TEGV çatısı altında nitelikli eğitimle buluşturduk. 21. yüzyılın öğrenme becerilerinden olan tasarım ve beceri atölyelerinin ilkini Tekirdağ'da kurmuştuk. Umuda Pedal Ekibi, yürüttükleri bağış kampanyasıyla 4 atölyenin kurulmasına vesile oldu. 1 Ekim'de Ergani'de de tasarım ve beceri atölyesi açacağız." dedi.
- "Çocukların nitelikli eğitimine katkı sağlıyoruz"Ekip adına konuşan Erkan Koyuncu da gönüllülüğün aslında ne demek olduğunu gösterebildiklerini söyledi.

Savur'da atölye kurduklarını anlatan Koyuncu, şunları kaydetti:"Tek yaptığımız aslında 800 kilometre bisiklet sürmekti. Tüm bunları sizin güzel kalpleriniz ve gönüllü çalışmalarınız sayesinde başardık. Bizler bunu yaparak, çocukların nitelikli eğitimine katkı sağlıyoruz. Yani sonuçların en güzeline ulaşıyoruz. Bu eğitimin devamlılığını sağlayanlar ise sizlersiniz. Böyle önemli bir oluşumun parçası olmamıza izin verdiği için TEGV ailesine teşekkür ederiz."Konuşmaların ardından davetliler açılışı yapılan atölyeyi gezdi.

Açılış Töreni İş İnsanları Gesi Bisiklet Nitelik 

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