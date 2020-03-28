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28 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Park, mesire alanı, ören yeri gibi noktalara girişler yasaklandı - ERZİNCAN

Park, mesire alanı, ören yeri gibi noktalara girişler yasaklandı - ERZİNCAN

- Ekşisu Mesire alanının havadan görüntüleri - Ekşisu mesire alanından görüntüler - Ekşisu mesire alanında gelen vatandaşların güvenlik görevlileri tarafından uyarılması Erzincan 'da ise Kovid - 19 salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan yeni kararların ardından park, mesire alanı, ören yeri gibi noktalara girişler yasaklandı.Belediye ekipleri, başta Ekşisu ile Mecidiye mesire alanları olmak üzere Atatürk Kent Ormanı ve Çağlayan beldesinde bulunan Girlevik Şelalesi'ni ziyaretçilere kapattı.Gezmek ve piknik yapmak için bu alanlara gelen vatandaşlar, özel güvenlik görevlileri tarafından evlerine gitmeleri yönünde uyarıldı.Öte yandan, Ekşisu Mesire Alanı'ndaki çeşmelerden akan doğal maden suyu da vatandaşların yoğunluk oluşturmaması için belediye yetkilileri tarafından tedbirler kapsamında kapatıldı.

Özel Güvenlik Ziyaretçiler 

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