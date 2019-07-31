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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Pandalara doğum günü sürprizi - MOSKOVA

Pandalara doğum günü sürprizi - MOSKOVA



: - Hayvanat bahçesini ziyaret eden çocuklardan detaylar - Pandaların detay görüntüleri - Hayvanat bahçesindeki kutlamalardan detaylarMOSKOVA (AA) - Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hediye edilen 2 yaşındaki Ding Ding ile 3 yaşındaki Ru Yi'nin doğum günü Moskova Hayvanat bahçesinde hazırlanan etkinlikle kutlandı. Rusya - Çin diplomatik ilişkilerinin 70. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen etkinlikte, Çinli sanatçılar gösteri düzenledi.

Doğum Günü Diplomat 

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