Pandalara doğum günü sürprizi - MOSKOVA

: - Hayvanat bahçesini ziyaret eden çocuklardan detaylar - Pandaların detay görüntüleri - Hayvanat bahçesindeki kutlamalardan detaylarMOSKOVA (AA) - Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hediye edilen 2 yaşındaki Ding Ding ile 3 yaşındaki Ru Yi'nin doğum günü Moskova Hayvanat bahçesinde hazırlanan etkinlikle kutlandı. Rusya - Çin diplomatik ilişkilerinin 70. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen etkinlikte, Çinli sanatçılar gösteri düzenledi.
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