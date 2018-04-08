Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Pamukkale'de hafta sonu yoğunluğu - DENİZLİ

Pamukkale'de hafta sonu yoğunluğu - DENİZLİ

- Pamukkale ve Hierapolis Antik Kenti'nden görüntüler - Ziyaretçi yoğunluğunden detay - Ziyaretçilerin travertenler üzerinde yürümesi - Beşikdüzü Anadolu Lisesi öğrencilerinin travertenlerde horon oynaması - Ekip sorumlusu Aynur Korkmaz'ın konuşmasıDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Pamukkale ilçesindeki termal suların oluşturduğu görsel güzellik her mevsim ziyaretçi çekerken özellikle hafta sonları bölgede yoğunluk göze çarpıyor.İlkbaharda renk cümbüşünün yaşandığı Pamukkale'de yerli ve yabancı turistler, travertenler üzerinde yürüyüş yapıyor, antik havuzda termal suya giriyor.Hierapolis Antik Kenti'ni de gezme fırsatı bulan ziyaretçiler özellikle antik tiyatro ve anıt mezarlara ilgi gösteriyor. - Havuzda horon oynadılarHafta sonu özellikle yerli ziyaretçisi artan Pamukkale'de çok sayıda öğrenci, okul gezileriyle geldikleri beyaz travertenlerde yürüme imkanı buluyor.Trabzon'dan Pamukkale'ye gelen Beşikdüzü Anadolu Lisesi öğrencileri de travertenlerdeki havuzda yürüdükten sonra "horon" oynadı.Ekip sorumlusu Aynur Korkmaz, Marmaris'teki Halk Oyunları Gençler Türkiye Şampiyonası'ndan dönüşte Pamukkale'ye uğradıklarını belirterek, "Halk oyunları il ve bölge yarışmalarında birinci olduk. Marmaris'teki finallere katıldık. Finallerde 9. geldik, derecemizi çok beğenmesek de finallere katılmak da bizim için büyük bir marifetti. Ekibimizle Pamukkale'yi geziyoruz. Çok güzel yerler." diye konuştu.
Öğrencilerden Cansu Lerme de "Burada horon oynamak bizim için gurur vericiydi, onur vericiydi. Yöremizin güzelliklerini burada da yansıtmak istedik. Çok zevkli oldu." dedi.
Halk oyunları ekibinin mini gösterisini izleyen turistler, beğenilerini alkışlarla ifade etti.

Yabancı Turist İlkbahar Ziyaretçiler Öğrenciler Anıt Mezar 

İlgili Foto Galeriler
Slovenya'da Kurbağa GöçüSlovenya'da Kurbağa Göçü
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Van'ın En Güzel Kedisine Evladı Gibi BakıyorVan'ın En Güzel Kedisine Evladı Gibi Bakıyor
Doğu Guta ablukasının simgesi Kerim bebek Türkiye'deDoğu Guta ablukasının simgesi Kerim bebek Türkiye'de
Karadeniz Yaylalarında Bahar GüzelliğiKaradeniz Yaylalarında Bahar Güzelliği
Yılkı Atları Fotoğrafçıların Gözdesi OlduYılkı Atları Fotoğrafçıların Gözdesi Oldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı