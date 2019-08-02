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02 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Pamukkale'de bayram yoğunluğu - DENİZLİ

Pamukkale'de bayram yoğunluğu - DENİZLİ

- Pamukkale'de bayram yoğunluğu - UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'le gelen turistlerden detay - Antik havuza girenlerden detay - Travertenlerdeki turistlerden detay - Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen ile röportajPamukkale'de bayram yoğunluğu - Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen: - "Pamukkale bölgesindeki otellerin Kurban Bayramı tatilinde yüzde 100'e yakın doluluk oranına ulaşmasını bekliyoruz"DENİZLİ (AA) - Denizli 'nin, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale ilçesinde bayram yoğunluğu yaşanıyor. Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülke ortalamasının üzerinde yerli ve yabancı misafir ağırlayan Pamukkale'de Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk olduğunu söyledi.

Şen, "Pamukkale en yoğun yılını yaşıyor. Otellerimizdeki doluluk oranları şu an yüzde 90'ın üzerinde. Sadece haziran ayına baktığımız zaman yaklaşık 400 bine yakın kişi Pamukkale'yi ziyaret etti. Ören yeri giriş rakamlarına baktığımız zaman ilk 6 ayda yaklaşık 1 milyon civarında yerli ve yabancı misafirin geldiğini gördük. Her gün yaklaşık 10 ila 15 bin kişi arasında ziyaretçi Pamukkale ören yerine giriş yapıyor. Yıl sonu itibarıyla da yaklaşık 3 milyona yakın ziyaretçi sayısına ulaşacağız. Kurban Bayramı'nda da yerli misafirlerimizin talepleri devam ediyor. Pamukkale bölgesindeki otellerin Kurban Bayramı tatilinde yüzde 100'e yakın doluluk oranına ulaşmasını bekliyoruz." dedi.
Bayram tatillerinin yıl başında ilan edilmesini istediklerini dile getiren Şen, bu sayede hem tesislerin hem de tatilcilerin daha planlı hareket edebileceğini belirtti.
Şen, bölgeye yabancı misafirlerin ilgisinin de arttığını, bunda sosyal medyada paylaşılan Pamukkale fotoğraflarının önemli etkisinin bulunduğunu söyledi.

Şen, "Gelecek yıllarda da Pamukkale ortalamanın çok üstünde yerli ve yabancı misafir ağırlayarak ülke ekonomisine ciddi anlamda katkı sağlamaya devam edecek." diye konuştu.

Sosyal Medya Doluluk Oranı Haziran Ayı 15 Bin Kişi Gesi 

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