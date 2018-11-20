Öz İplik-İş Sendikası Genel Merkez Kadın Komitesi Toplantısı - MARDİN
- Öz İplik - İş Sendikası Kadın Komitesi toplantısından genel görüntüler - Öz İplik - İş Sendikası Genel Başkanı Murat İnanç konuşması - Kadın üyenin toplantıda bebeği ile ilgilenmesi - Toplu fotoğraf - Genel Başkan Murat İnanç: - "Ülkemizde faaliyet gösteren yüzlerce işletmede çalışanları bünyemize kattık. Bizim hedefimiz sektörde 50 binin üzerine çıkmak. Bu konuda kendimize güveniyoruz"MARDİN (AA) - Öz İplik - İş Sendikası Genel Başkanı Murat İnanç, "Ülkemizde faaliyet gösteren yüzlerce işletmede çalışanları bünyemize kattık. Bizim hedefimiz sektörde 50 binin üzerine çıkmak. Bu konuda kendimize güveniyoruz." dedi. İnanç, Mardin 'in Midyat ilçesindeki bir otelde düzenlenen Öz İplik - İş Sendikası Genel Merkez Kadın Komitesi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, kentin farklı dil, kültür ve inançları bir arada barındırdığını söyledi.
Türkiye'de faaliyet gösteren yüzlerce işletmedeki çalışanları bünyelerine kattıklarını anlatan İnanç, "Bizim hedefimiz sektörde 50 binin üzerine çıkmak. Bu konuda kendimize güveniyoruz. Bilgi birikimi olarak kendimize güveniyoruz. Kadın komitemizin de bunu başaracağına inanıyoruz. Biz kadın komitemizi kurduğumuzda 15 kişiydik. Bugün burada komitemiz 50 kişiye ulaştı." diye konuştu. İnanç, Türkiye'nin birliği ve beraberliği için herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini dile getirerek "Bu ülke bizim ve beraber yaşayacağız. Farklı kültür ve kimliklerle birlikte beraber yaşamaya mecburuz. Başka çıkar yolumuz yok. Bu kültürün gelişmesi için hepimiz görevliyiz. Kendimizi bundan soyutlayamayız." ifadesini kullandı.Midyat Belediye Başkanı Şehmus Nasıroğlu da kadın örgütlenmesinin ülke, toplum ve aile için çok önemli olduğunu belirtti. Kadın haklarının korunmasının önemine değinen Nasıroğlu, 20 yıldan bu yana belediye olarak istihdam konusunda kadınlara sahip çıktıklarını aktardı.Sendikanın Kadın Komitesi Başkanı Pınar Özcan ise toplantıda sendikal ve kadın çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.