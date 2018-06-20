Ortodoks kilisesinin anahtarları Boşnak aileye emanet - CAZİN
: - Kilisenin papazı Karadjordje Derajic'in açıklaması - Kiliseden genel görüntüler - Cazin şehrine bağlı Osredak köyündeki Aziz Petrus ve Pavlus Kilisesi'nin bakımını üstlenen Boşnak aile, çeyrek asır önce Sırp - Boşnak çatışmasına sahne olan bölgede bir arada yaşama kültürünü koruyor - 19. yüzyılın sonunda inşa edilen ve tarih boyunca savaşlarda hasar gören Ortodoks kilisesinin onarımı için ilk girişimde bulunan Mesud ve Fatima Karanovic çifti, bölgede hoşgörünün sembolü olarak gösteriliyorCAZİN (AA) - ALMİR TERZİC - Bosna Hersek 'in Cazin şehrine bağlı Osredak köyündeki Aziz Petrus ve Pavlus Kilisesi'nin bakımını üstlenen Boşnak aile, çeyrek asır önce Sırp - Boşnak çatışmasına sahne olan bölgede bir arada yaşama kültürünü gelecek nesillere taşıyor.19. yüzyılın sonunda inşa edilen ve yaşanan savaşlarda hasar gören Ortodoks kilisesinin onarımı için ilk girişimde bulunan Mesud ve Fatima Karanovic çifti, bölgede hoşgörünün sembolü olarak gösteriliyor.Tarihi Ortodoks kilisesinin yanı başında yaşayan Boşnak aile, 1992 - 1995 yılları arasındaki Bosna Savaşı'nda kilisede oluşan hasarı onarmak için köydeki Ortodoks Sırplara desteğini esirgemediği gibi onarımı başlatan çift oldu.Kilisenin papazı Karadjordje Derajic, savaştan sonra Sırpların büyük oranda terk ettiği Osredak köyündeki kilisenin anahtarlarının Boşnak aileye emanet edildiğini ifade ederek bugün kiliseye ibadet için sadece yaşlı bir kadının geldiğini söyledi.
Kilisenin onarımına 2012'de başlandığını aktaran Derajic, onarım çalışmalarına o tarihlerde düzenledikleri bir ayinde toplanan paralarla başladıklarını anlattı. - "Onarımda en önemli rolü bizzat Mesud üstlendi"Halihazırda Hırvatistan, Sırbistan, Avustralya, Kanada, ABD ve farklı Avrupa ülkelerinde yaşayan Osredaklı Sırpların ayine katılıp destek verdiğini söyleyen Derajic, "O dönemde yardım etkinliklerine Mesud Karanovic, eşi ve oğulları da katıldı. Onarımda en önemli rolü bizzat Mesud üstlendi." dedi. Cazin şehrinin Bosna Hersek 'in bu bölgesinde bir arada yaşama ve hoşgörü sembolü haline geldiğinin altını çizen Ortodoks papaz, "Bizler, birlikte yaşadığımız insanları sığdırabilecek kalplere sahibiz. İnsanlar birbirlerini anlayışla karşılayıp sevdikçe gelecekten umutluyuz." ifadelerini kullandı.Yurt dışında yaşayan Osredaklı Ortodoks Sırpların, kilisenin onarımından sonra köye daha sık gelmeye başladıklarını vurgulayan Derajic, "Onların gelişleri, burada bir yaşam sürmenin mümkün olduğunun da göstergesidir." şeklinde konuştu.