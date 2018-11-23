Ormanlık alanı, getirip attıkları günü geçmiş ürünlerle çöplüğe çevirdiler

-Çöp yığınlarından detay

-Çöpler detay

-Ferdi İner röp



( ANTALYA - ÖZEL)- Sera atıkları ve tarihi geçmiş ürünlerin atıldığı mesire alanında çöp yığınları oluştu- Antalya’da ormana giden avcı gördüğü manzara şile şoke oldu ANTALYA



- Antalya’nın Kepez İlçesi’nde ormanlık alana giden bir avcı, ormanlık alan içerisinde gördüğü çöp yığınları ile hayretler içerisinde kaldı. Kimliği belirsiz kişiler, çok sayıda günü geçmiş malzemeyi ormanlık alana bırakarak kaçtı. Öte yandan sera atıklarının da atıldığı ormanlık alan adeta çöp yığınlarına döndü. Antalya’nın Kepez İlçesi’nde bulunan bir ormanlık alana hafta sonu ava giden avcı Ferdi İner, ormanlık alan içerisinde gördüğü çöp yığınları ile hayretler içerisinde kaldı. Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı modern çöplüğün ve geri dönüşüm tesisinin de yakınında bulunan ormanlık alan içerisine gelen kimliği belirsiz şahıslar veya firmalar, son kullanma tarihi geçmiş ürünleri çöplüğe götürüp atmak yerine ormanlık arazi içerisinde boş alanlara bırakarak kaçtı. Bir çok günü geçmiş ürünlerin atıldığı ormanlık alan içerisi adeta çöp yığınlarına döndü. Antalya’nın en güzel ormanlarının bulunduğu mevkide manzaranın hoş olmadığını belirten ve tepki gösteren avcı Ferdi İner, “Geçen Pazar günü ava gelmiştim. Burada gördüğüm manzara karşısında hayretler içerisinde kaldım. Doğamızın bu şekilde ekimliği belirsiz kişiler tarafından kirletilmesine gönlüm razı olmadı.” dedi.

“Manzara çok kötü” Kötü manzaralar ile karşılaştıklarını belirten İner, “İnsanlar neden bu kadar duyarsız kalıyor. Güzelim ormanların bu şekilde kirletilmesinin kimseye bir katkısı olmaz. Yazıktı, günahtır. İnsanlarımız buraya piknik yapmak için geliyor. Doğa ile iç içe yaşamak için geliyor. Temiz hava almaya geliyorlar. Bir insan olarak üzülüyorum. Bu çöpleri bırakanların cezalandırılmasını istiyoruz. Fide atıklarının de atıldığını görüyoruz. Çöp bırakılan alan belediyenin çöplüğüne 5 kilometre uzaklıkta yer alıyor.” açıklamasını yaptı. (EG-

