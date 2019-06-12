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12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Ordu'da dolu yağışı araçlara ve tarlalara zarar verdi

- Ordu'da dolu yağışı araçlara ve tarlalara zarar verdi

Dolu yağışından detaylar

( ORDU ) ORDU

Dolu Yağışı 


- Ordu’nun Gürgentepe ilçesinde ve yüksek kesimlerinde etkili olan dolu yağışı, araçlarda hasara yol açtı, tarlalardaki ürünlere zarar verdi. Ordu'nun Gürgentepe ilçesi ve ilçelere bağlı yüksek kesimlerinde sağanak sonrası cevizden daha büyük dolu yağdı. Yağış nedeniyle meyve ağaçlarında, evlerin çatılarında, araçlarda hasar oluştuğu öğrenildi. Aniden bastıran dolu, bölgenin en önemli geçim kaynağı olan fındığın yanında, tarlalardaki diğer ürünlerde de zarara yol açtı. Vatandaşlar, yaklaşık yarım saat aralıksız süren dolu yağışı nedeniyle korku yaşadıklarını belirtirken, birçok araçların camlarının kırıldığını, kaportalarının büküldüğünü belirttiler. (SK-SLH-
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