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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Öğretmenlere yönelik moral ve motivasyon etkinliği - BİTLİS

Öğretmenlere yönelik moral ve motivasyon etkinliği - BİTLİS

- Öğretmenlerin doğa yürüyüşü - öğretmenlerin tarihi mekan gezileri - Öğretmenlerle röportajÖğretmenlere yönelik moral ve motivasyon etkinliğiBİTLİS (AA) - Bitlis 'in Hizan ilçesinde öğretmenlere yönelik moral ve motivasyon etkinlikleri düzenleniyor.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen program kapsamında doğa yürüyüşlerine katılan öğretmenler, tarihi mekanları gezerek hasta ziyaretinde bulundu.Said Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenlerinden Caner Gündüz, etkinliklere katılmaktan dolayı memnuniyetini dile getirdi.Tarih öğretmeni Ahmet Aydın ise rehberlik ettiği meslektaşlarına tarihi mekanlar hakkında bilgi verdi.

Eziler Öğretmenler Öğretmen Hasta Ziyareti Tarihi Mekan 

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