Öğrenciler yaşlıların "kimsesi" oluyor - HATAY - Öğrencilerin ellerinde temizlik malzemeleriyle okuldan çıkışı - Yaşlıların evlerinde temizlik yapmalarından görüntüler - Defne Kaymakamı Nevzat Şengök'ün konuşması - Projeden yararlanan 89 yaşındaki Sabri Kabak'ın konuşması - Okul Müdürü Mehmet Döner'in konuşması - Öğrenciler Nedim Bereketoğlu ve Günal Kıran ile röportajÖğrenciler yaşlıların "kimsesi" oluyor - Hatay 'da 80 lise öğrenci, sosyal sorumluluk projesi kapsamında ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi yaşlıları ziyaret edip, evlerini temizliyor, yemek yapıyor, dertlerini dinliyor - Defne Kaymakamı Şengök: "Yaşlılarımız evlerinde bir hoş sedanın olması, hatırlanmaları ve ellerini öpen küçüklerinin bulunması nedeniyle çok mutlu" - Projeden yararlanan 89 yaşındaki Sabri Kabak: "Gençler beni ziyaret ediyorlar. Beni yalnız bırakmıyorlar. Allah razı olsun. Evimin temizliğini yapıyorlar. Çok memnunum ve çok mutluyum"HATAY (AA) - SALİM TAŞ - Hatay 'da bir grup lise öğrencisi, evlerinde ziyaret ettikleri hasta, ihtiyaç sahibi ve yalnız yaşayan yaşlılarla sohbet ediyor, ev temizliklerini yapıp, hazırladıkları yemekleri ikram ederek adeta onlara yoldaşlık yapıyor.Defne Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile Nimet - Fahri Öksüz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında hazırlanan sosyal sorumluluk projesi kapsamında, okulda öğrenim gören 80 öğrenci ilçede tespit yaşlıların yanında oluyor.Süpürge, kova ve temizlik malzemelerini alan öğrenciler gittikleri yaşlıların evlerinde camlardan kapılara yerlerden duvarlara kadar temizleyerek her yeri dezenfekte ediyor.Yaşlılara unutulmadıklarını hissettirmeye çalışan öğrenciler, ayrıca okullarında bulunan mutfak bölümünde kendi elleriyle hazırladıkları çeşitli yemeklerle de onların sofralarını kuruyor.Yaşlıların yanında olup onları kimsesiz hissettirmeyen öğrencilerin davranışı görenlerin takdirini topluyor.Defne Kaymakamı Nevzat Şengök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahallesine duyarlı ve büyüklerine saygılı nesiller yetiştirmek istediklerini söyledi.
Projeyi öğrencilerin çevreleriyle barışık olması ve yaşlıların da öğrencileri hayırla yad etmesi için oluşturduklarını belirten Şengök, öğrencilerin tamamının gönüllü olarak projeye katıldığını anlattı.Öğrencilerin de yaşlıların da mutlu olduklarını ifade eden Şengök, şöyle devam etti:"İlçemizde şu ana kadar yaklaşık 25 yaşlıyı tespit ettik. İlerde sayıyı daha da artırarak bütün ilçeye hitap edecek şekilde projeyi hazırladık. Yaşlılarımızın evlerine ziyarete giden, evlerin temizliğini yapan, aynı zamanda kendi elleriyle yemekleri hazırlayan öğrencilerimiz projeden çok memnun. İhtiyaç sahibi büyüklerimiz de aynı memnuniyeti duyuyor. Yaşlılarımız evlerinde bir hoş sedanın olması, hatırlanmaları ve ellerini öpen küçüklerinin bulunması nedeniyle çok mutlu. O nedenle proje büyüklerimizin talepleri doğrultusunda süreklilik arz edecek."Şengök, bu tür projelerin, ülke genelinde yayılmasını temenni ederek emeği geçenlere teşekkür etti.Okul Müdürü Mehmet Döner ise geçen ay uygulamaya koymaya başladıkları projede yer alan öğrencilerinin okuldaki mutfak, kat ve servis hizmetleri bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerden oluştuğunu kaydetti. Projenin ilçe halkından takdir topladığını anlatan Döner, daha çok yaşlıya ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.
- Öğrenciler de yaşlılar da memnunOkul öğrencilerinden Nedim Bereketoğlu ise gittikleri evlerde yaşlılarla birlikte güzel vakitler geçirdiklerini belirterek, büyüklerinin yüzlerinde tebessümleri gördükçe kendilerinin daha çok mutlu olduğunu söyledi.
Günal Kıran ise tüm gençlerin bu tür projelerde yer almasını dileyerek, yaptığı çalışmadan büyük keyif aldığını aktardı.Öğrencilerin ziyaret ettiği 89 yaşındaki Sabri Kabak de eşi vefat ettikten sonra çocuklarının evlendiğini ve evde tek başına yaşamaya başladığını söyledi.
Çocuklarının kendisini zaman zaman ziyaret ettiğini ancak öğrencilerin de gelmeye başlamasıyla sevincinin arttığını anlatan Kabak, "Gençler beni ziyaret ediyorlar. Beni yalnız bırakmıyorlar. Allah razı olsun. Evimin temizliğini yapıyorlar. Çok memnunum ve çok mutluyum." dedi. Eşini 6 yıl önce kaybeden 81 yaşındaki Yunus Kiracı da yalnız yaşadığı evinde öğrencilerin yanına gelerek hal hatırını sorduğunu ve ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını belirterek, gençleri yanında gördükçe daha da sevindiğini sözlerine ekledi.