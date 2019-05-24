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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Öğrenciler Kızkalesi sahilini temizledi

Öğrenciler Kızkalesi sahilini temizledi

Cadde de ellerinde pankartlarla yürüyen çocuklar

Belden Çevre Temizliği Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler 

-Sahil temizliği yapılması
-Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük ile röp.
-Kızkalesi İlkokulu Müdürü Ercan Bozoğul ile röp.
-Öğrenci Şilan Fırat ile röp.
-Toplanan çöplerle Kızkalesi fotoğrafı çekilmesi
-Geleneksel oyunlarla etkinliğin tamamlanması

( MERSİN ) - 'Sahillerimiz tertemiz, Kızkalesi'ne bekleriz" projesi kapsamında öğrenciler sahil temizliği yaptı MERSİN

- Mersin'in Erdemli ilçesindeki tarihi turistik Kızkalesi sahilinde ilkokul ve ortaokul öğrencileri tarafından sahil temizliği yapıldı. 'Sahillerimiz tertemiz, Kızkalesi'ne bekleriz" adlı proje dahilinde Kızkalesi'ndeki öğrenciler, tarihi ve turistik beldenin sahilinde çevre temizliği yaptı. Öğrenciler okullarından sahile kadar slogan atarak yürüdü. Ardından da eldivenlerini takıp çöp poşetlerine çöp topladı. Etkinliğin turizm ve çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla yapıldığını belirten Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, "İlçemiz tarihi güzellikleri ve deniziyle turizm açısından önemli bir yere sahip. Kızkalesi'nin de turizm açısından önemli bir yeri var. Kızkalesi Ortaokulu ve İlkokulu bugün hem turizme dikkat çekmek, hem sahil temizliği yapmak üzere bir etkinlik gerçekleştirdi. 'Sahillerimiz tertemiz, Kızkalesi'ne bekleriz" sloganıyla yapılan çalışmada, emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.
Kızkalesi İlkokulu Müdürü Ercan Bozoğlu'da, "Öğrencilerimiz bize bu proje ile geldiklerinde değerlendirdik. Çok olumlu bulduk. Sahillerimizin temiz olması, daha yaşanabilir bir dünya adına bu tür etkinlikleri yapıyoruz" diye konuştu.
"Bütün canlılar temiz bir dünyayı hak ediyor" Ortaokul öğrencisi Şilan Fırat ise bütün canlıların temiz bir dünyada yaşamayı hak ettiğini ifade ederek, "Hem kendi sağlığımız hemde diğer canlıların sağlığını düşünerek, böyle bir proje hazırladık. Ne de olsa bütün canlılar temiz bir dünyada temiz bir gezegende yaşamayı hak ediyor. Biz böyle bir gezegenden onları mahkum etmek istemiyoruz. Buradan yetişkinlere de sesleniyoruz, onlarda çevreyi temiz tutsun" dedi.
Sahil ve çevre temizliği etkinliğinin ardından öğrenciler, veliler ve öğretmenler Kızkalesi Cumhuriyet Meydanı'nda geleneksel oyunlarla eğlenceli anlar yaşadı. Çevre temizliği bilinci aşılamak üzere yapılan etkinliklerin sürdürüleceği belirtildi.
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