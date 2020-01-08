Öğrenciler daha temiz bir şehir için kolları sıvadı

-çöpleri toplayan öğrenci, öğretmen ve belediye meclis üyeleri

-öğrencilerin caddelerde dağılması

-Izgara yapılması

-Öğrenci Jiyan Göngen, Başakan yardımcısı Cumali Karavar, Müdür Ferit çifti ve öğretmen röportaj

-genel ve detay görüntüler



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğrenciler, öğretmen ve belediye meclis üyeleriyle birlikte sokak ve caddelerde çöp topladı. Siverek Şehit Cuma İbiş Ortaokulu tarafından e - Twinning projesi kapsamında 'Öğretmenim elimden tutar mısın? Projesinin 4'üncüsü olan, çevremizi temiz tutalım etkiliği gerçekleştirildi.

Program çerçevesinde öğrenciler, öğretmen ve Belediye meclis üyelerinin katılımıyla sokak ve caddelerde çöpleri toplayarak, farkındalık oluşturdular. Temizlik sonrası öğrenciler ve meclis üyeleri parkta hep beraber mangal yaparak, yemek yedi. Altıncı sınıf öğrencisi Jiyan Göngen,'En iyi temizliğin, çevreyi kirletmemek olduğunu' belirterek," Bugün arkadaşlarımız ve öğretmenlerimizle birlikte çevremizi temizlemek için geldik, çöpler çöp konteynırlarına atılmalı, hepimiz çevremizi temiz tutmalıyız" dedi Siverek Belediye Başkan yardımcısı Cumali Karavar: 'Böylesi anlamlı ve güzel bir projede yer almaktan gurur duyduğunu' söyleyerek," Şehit Cuma İbiş Ortaokulu öğrenci ve öğretmenlerimiz anlamlı ve güzel bir çalışma başlatmış, bizde Siverek belediye meclis üyeleri olarak bu projeye katkı sunmak için geldik, öğrencilerimizle birlikte sokak ve caddelerde temizlik yaptık. Çevreyi kirletmemek için duyarlılığın artırılması açısından önemli bir proje bu" diye belirtti 'Öğretmenim elimden tutar mısın' projesinin 4. etkinliğini gerçekleştirdiğini söyleyen Şehit Cuma İbiş Ortaokulu Müdürü Ferit Çiftçi," Belediye meclis üyelerimizle birlikte çok güzel bir etkinlik oldu. öğrencilerimize bugün doğayı sevme, doğayı kirletmeme konusunda bir çalışma yaptık bu sayede öğrencilerimiz çöpün yere atılmaması, doğayı kirletmeme konusunda pratik olarak bilgilendirildi" diye konuştu



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