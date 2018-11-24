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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Ödemiş'te 'Taşların Hikayesi' isimli sergi açıldı - İZMİR

Ödemiş'te 'Taşların Hikayesi' isimli sergi açıldı - İZMİR

Ödemiş'te "Taşların Hikayesi" isimli sergi açıldı - İZMİR - Taşların Hikayesi sergisi - Açılış alanından ve katılımcıların detay görüntüsü - Sergi sahibi Aysen Uşarer'in konuşması - Kurdele kesimi - Sergiden detaylarİZMİR (AA) - Ödemiş'te "Taşların hikayesi" isimli sergi açıldı.Emekli bankacı Aysen Uşarer tarafından taşların çeşitli renklerde boyanarak şekillendirilmesiyle hazırlanan "taşların hikayesi" isimli sergi, Yıldız Kent Arşiv ve Müzesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.Aysen Uşarer, 2,5 yıl önce taşlara farklı gözle bakmaya başladığını belirterek, fırça, boya ve taşların buluşmasıyla eserlerin ortaya çıktığını söyledi.

Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem de bu tarz etkinliklere destek verdiklerini ifade ederek, "Ödemiş Belediyesi olarak bildiğiniz gibi pek çok konuda kurs vermeye eğitmeye Halk Eğitim Merkezimizle iş birliği yapmaya çalışıyoruz." dedi.
Sergi 2 Aralık Pazar tarihine kadar gezilebilecek.

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