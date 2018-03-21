- AİBÜ Rektörü'nün demir dövmesi - MHP Bolu İl Başkanının konuşması - Örs üzerinde demir dövülmesi - Ateş üzerinden atlanması Nevruz Bayramı kutlanıyor - Bolu , Kocaeli ve Bartın'da etkinlikler gerçekleştirildiBOLU/KOCAELİ/BARTIN (AA) - Bolu , Kocaeli ve Bartın'da, Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Gölköy yerleşkesinde, AİBÜ Türk Dünyası Topluluğu ve AİBÜ Ülkücüleri tarafından kutlama programı düzenlendi. Kültür Merkezi önünde bulunan meydanda gerçekleşen program öncesinde bölgeye gelen AİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ve rektör yardımcıları, örs üzerinde demir dövdü.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlama programında konuşma yapan MHP Bolu İl Başkanı Adem Evcil, Türk'ün bayramı olan Nevruz'un tüm Türk alemine hayırlı olmasını diledi.Bugün Afrin'de gerçekleşen Zeytin Dalı Harekatı'na destek olan Türk milletinin yarın başka bir yerde yapılacak başka bir operasyonda da devletinin ve askerinin yanında olacağını belirten Evcil, "Biz 'Her Türk asker doğar' derken anlamayanlar, bugün ne demek istediğimizi çok daha iyi anladılar." dedi. Evcil, bugün Nevruz ateşi etrafında toplanan bütün Türk milletini ayakta alkışladığını sözlerine ekledi.Konuşmaların ardından Evcil ve beraberindeki öğrenciler örs üzerinde demir döverek, Nevruz ateşinin üzerinden atladı. - KocaeliDarıca Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu'nda yapılan kutlama programında konuşan Kaymakam Ömer Karaman, Nevruz ateşinin tüm Türkiye ve insanlığın içini ısıtması temennisinde bulunarak, birlik, beraberlik ve kardeşlik dolu günler diledi.Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak da geleneksel bayram Nevruz'un yeni nesillere aktarılmasının önemli olduğunu dile getirerek, "Nevruz, kültürel değerlerimizden biri. Baharın müjdecisi, bolluk ve bereketin simgesi, birlik ve beraberliğin sembolü olan Nevruz Bayramı'nda huzur ve barış içinde sizlerle bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum." diye konuştu. Konuşmaların ardından protokol üyeleri, geleneksel Nevruz ateşinden atlayıp, demir dövdü. - BartınBartın Üniversitesi'nde düzenlenen 'Nevruz Şöleni'nde Türk cumhuriyetlerinden öğrenciler gösteri sergiledi.Üniversite konferans salonundaki etkinliğin açılış konuşmasını yapan Türk Dünyası Araştırmalar Kulübü Başkanı Gözde Güney Aktaş, Nevruz'un, Türklerin en büyük kültürel mirası olduğunu kaydetti. Nevruz Bayramı'nın Orta Asya’dan Balkanlara kadar çok geniş bir coğrafyanın kültürü olduğuna işaret eden Aktaş, "Nevruz, her milletin kendi kültür değerleriyle özdeşleştirilip sembolleştiği, özü itibariyle baharın gelişinin kutlandığı, coşkuyla karşılandığı bir gündür. Orta Asya’daki Türk topluluklarından Azerbaycan Türkleri, Kazak, Kırgız, Türkmen, Özbek, Tatar, Uygur Türkleri, Anadolu Türkleri ve Balkan Türkleri bu geleneği canlı olarak günümüze kadar yaşatmıştır." ifadesini kullandı.Etkinlikte bir filmle Azerbaycan Türkleri, Kazak, Kırgız, Türkmen, Özbek, Tatar, Uygur Türkleri, Anadolu Türkleri ve Balkan Türklerindeki Nevruz kutlamaları gösterildi, farklı kültürlerde Nevruz kutlamalarının nasıl gerçekleştirildiği aktarıldı.Öte yandan Bartın Üniversitesi'nde öğrenim gören yabancı öğrenciler, mahalli kıyafetlerle kendi kültürlerini yansıtan gösteriler yaparak, şiir okuyup şarkılar söyledi ve maniler okudu.Şenlik kapsamında Bartın Üniversitesi Halk Oyunları ekibi ise Ege yöresinden oyunlar sahneledi.21 bayrağın yer aldığı ‘Türk Dünyası Bayrak Geçidi’ ile son bulan etkinlikte, katılımcılara Orta Asya'da misafirperverliğe ve insanlar arasındaki kaynaşmaya vesile olduğu inanılan Özbek pilavı da ikram edildi.