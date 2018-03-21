Nevruz Bayramı kutlamaları - ERZİNCAN/MUŞ

ERZİNCAN - Erzincan Valisi Ali Arslantaş ve beraberindeki protokol üyelerinin mehter eşliğinde yürüyüşü - Nevruz ateşinin yakılması - Nevruz ateşinin üzerinden atlanması - Vali Ali Arslantaş'ın demir dövmesi - Vali Arslantaş'ın konuşmasıMUŞ - Nevruz ateşinin yakılması - Öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriden görüntüler - Türk Dili Edebiyatı Başkanı Prof. Dr. Tamella Aliyeva'nın konuşması - Halk oyunları ekibinin gösterisi - Malazgirt'te düzenlenen etkinlikten detaylar - İstiklal Marşının Okunması - Özel Harekat Polislerinin öğrencilerle konuşması - Nevruz ateşinin üzerinden atlanmasıDoğu'da Nevruz Bayramı kutlamalarıERZİNCAN/MUŞ (AA) - Erzincan ve Muş'da nevruz bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.Nevruz dolayısıyla Erzincan Valiliği, Erzincan Belediyesi ve Erzincan Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Nevruz Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu.Saat Kulesi önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren yürüyüşe Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu ve diğer protokol üyeleri ile çok sayıda Erzincan lı katıldı. Atlı cirit ekipleri ile Erzincan Belediyesi Mehter Takımı'nın da yer aldığı yürüyüş sonunda, Vali Arslantaş, Başkan Başsoy ve Rektör Çapoğlu ile birlikte nevruz ateşini yakıp sembolik olarak çekiçle örs üzerinde demir dövdü.Katılımcılar, yürüyüşün ardından Erzincan Üniversitesi Yalnızbağ Yerleşkesi'ndeki Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'na geçti.Vali Arslantaş, burada yaptığı konuşmada, Nevruz kutlamalarının bu yıl çok farklı anlam taşıdığını söyledi.
Şanlı ordumuzun iki aydır sınırlarımız ötesinde Afrin’de, devletimizin ve milletimizin bekası için teröristlerle bir çatışmanın içerisinde olduğunu vurgulayan Vali Arslantaş, yeni bir bahara başlanırken kırgınlık ve küskünlüklerin unutulup Bu coşkunun bütün insanlığa barış ve esenlikler getirmesini temenni ettiğini belirtti. Arslantaş, şunları ifade etti:"Ordumuzun barış ve huzurun sadece bu topraklarda değil, gönül coğrafyamızda da sağlanması için gösterdiği fedakarlık, azim ve cesaret, mazlum milletler için umut olmuştur.Buradan bir kez daha bu bayram gününde şanlı ordumuzu tebrik ediyorum. Aziz milletimizin desteği ve devletimizin bin yıllık tecrübesinin neticesinde daha birçok başarıya ulaşacağımızı, birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere karşı tek yürek olup bundan üç bin yıl önce Türklerin Ergenekon’dan çıkışını simgeleyen demir dövmek eyleminde olduğu gibi varlığımıza kastedenleri derdest edeceğimizi bir kez daha göstermenin gururunu yaşıyoruz." - MuşMuş Alparslan Üniversitesince (MŞÜ) üniversitenin konferans salonunda düzenlen etkinlik, Vali Aziz Yıldırım'ın eşi Selma Yıldırım, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'nın eşi Suna Asya ve MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat'ın eşi Nilüfer Polat'ın nevruz ateşini yakmasıyla başladı. Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tamella Aliyeva ve öğrenciler tarafından hazırlanan program sunuldu.Aliyeva, nevruzun barış günü olduğunu, huzur ve mutluluk getirdiğini söyledi.
Malazgirt ilçesinde Alparslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde düzenlenen etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve nevruz ateşi yakıldı.Etkinlikte halat çekme, ateşten atlama ve çuval yarışması düzenlendi. Okul müdürü Ali Özcan programda yaptığı konuşmada, nevruzun baharın habercisi, birlik, beraberlik ve kardeşliğin sembolü olduğunu söyledi.