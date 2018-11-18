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18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Nebi için yürüdüler - ŞANLIURFA Haberi

Nebi için yürüdüler - ŞANLIURFA Haberi

- Dergah Camisi - Kalabalığın salavat getirmesi - Görevlilerin karanfil dağıtması - İl Müftüsü Mehmet Taştan'ın konuşması - Kalabalığın yürüyüş yapması - Vali Abdullah Erin'in vatandaşlara karanfil dağıtması - Yürüyüş sonunda dua yapılmasıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da Mevlid - i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında salavatlar eşliğinde yürüyüş düzenlendi.
Mevlid - i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında İl Müftlüğü öncülüğünde tarihi Balıklıgöl Yerleşkesindeki Dergah Camisi bahçesinde bir araya gelen çok sayıda vatandaş, salavatlar ve tekbirler getirdi.İl Müftüsü Mehmet Taştan, burada yaptığı açıklamada bu yıl Mevlitd - i Nebi Haftasının temasının "Peygamber ve Gençlik" olduğunu anımsattı.Müftülük olarak Mevlid - i Nebi Platformu oluşturduklarını belirten Taştan, kentte ve ilçelerde haftanın dolu dolu geçmesi için çeşitli programlar düzenleyeceklerini ifade etti.
Programlarla ilgili bilgi veren Taştan, "Hafta boyunca il merkezi ve ilçelerde 162 program düzenlenecek inşallah. Amacımız Resulllah'ı yeniden duymak yeniden, hadislerini hatırlamak, yeniden onu doya doya anabilmektir. Bu haftanın neslimize, gençliğimize hayırlar getirmesini diliyorum." dedi.
Konuşmanın ardından Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in de aralalarında bulunduğu topluluk, salavatlar ve tekbirler eşliğinde Ulu Cami'ye kadar yürüdü.Yürüyüş esnasında Vali Erin ve müftülük görevlileri, çevredekilere karanfil dağıttı.

Allah 

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