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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Muşlu şehidin ailesine şehadet beratı verildi

Muşlu şehidin ailesine şehadet beratı verildi

- - Şehit Topçu Er İbrahim Özkur'un evinden detay görüntü - 8 Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın şehit Özkur'un ailesini ziyaret etmesi - Ziyaretten detaylar - Korgeneral Erbaş'ın şehit ailesine şehadet beratını vermesi - Şehit İbrahim Özkur'un babası Kutbettin Özkur'un konuşması - Şehit İbrahim Özkur'un babası Kutbettin Özkur: - "Biz bir İbrahim'i kaybettik ama binlerce İbrahim kazandık. 8. Kolordu Komutanımız bizleri ziyaret ederek oğlumun şehadet beratını verdi, Allah herkesten razı olsun"MUŞ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde kaza sonucu yaşanan patlamada şehit olan Topçu Er İbrahim Özkur'un Muş 'un Varto ilçesinde yaşayan ailesine şehadet beratı verildi.
8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, Varto Kaymakamı Erkan Kaçmaz ile şehit Özkur'un doğum yapan eşi Ceylan Özkur'u hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.Ardından Erbaş, Kaçmaz ve Baykal, Gümgüm Mahallesi'nde yaşayan şehit Özkur'un ailesini ziyaret ederek, şehidin babası Kutbettin Özkur'a şehadet beratını takdim etti.Erbaş, yaptığı konuşmada, üzüntü ile sevinci bir arada yaşadıklarını belirterek, "Şimdi size şehidin şehadet beratını vereceğiz. Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın. İnşallah bebeğimiz, babasının izinde vatana ve millete hayırlı bir evlat olur." dedi.
Baba Özkur ise "Biz bir İbrahim'i kaybettik ama binlerce İbrahim kazandık. 8. Kolordu Komutanımız bizleri ziyaret ederek oğlumun şehadet beratını verdi, Allah herkesten razı olsun. Allah milletimizi var etsin." diye konuştu.

Şehadet General Geçmiş Olsun Şehit Ailesi Orgeneral 

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