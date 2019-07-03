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03 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Munzur Çayı'na düşerek kaybolan gencin cesedi bulundu - TUNCELİ

Munzur Çayı'na düşerek kaybolan gencin cesedi bulundu - TUNCELİ

- Ekiplerin Munzur Çayı'nda aramöa çalışmasından görüntü - Bölgede çalışmaları izleyen vatandaşların görüntüsü - Ekiplerin suyun içindeki cesede ulaşması - Ekiplerin cesedi sudan çıkararak bota alması - Kayıp genç Engin Eroğlu'nun babası Ali İbrahim Eroğlu'nu bir askerin teselli etmesi - Bölgedeki vatandaşlardan detay - Bölgede bekleyen araçlar - Ekiplerin cesedi bota taşıması - Bölgedeki güvenlik önlemlerinin görüntüsü - AFAD ekiplerin çalışmalarından görüntüGÜNCELLEME - Munzur Çayı'na düşerek kaybolan gencin cesedi bulundu - Tunceli 'nin Ovacık ilçesinde 19 gün önce yoldan geçen otobüsün arızalanarak açılan bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan gencin cesedine ulaşıldıVALİLİĞİN İKİNCİ AÇIKLAMASI EKLENDİTUNCELİ (AA) - Tunceli Valiliğinden, Ovacık ilçesinde 19 gün önce bir otobüsün bagaj kapağının çarpmasıyla Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Engin Eroğlu'nun cesedine ulaşıldığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Yoncalı köyünde yaşayan 27 yaşındaki Eroğlu'nun, 15 Haziran'da hayvanlarını otlatmak için gittiği Munzur Vadisi'ndeki yoldan geçen bir otobüsün arızalanarak açılan bagaj kapağının çarpmasıyla Munzur Çayı'na düşerek kaybolduğu hatırlatıldı.Eroğlu'nun, söz konusu tarihten itibaren ekiplerce Munzur Nehri'nde arandığı belirtilen açıklamada, gencin cesedine otobüsün bagaj kapağının çarpmasıyla düştüğü yerden 8 kilometre uzaklıkta ulaşıldığı aktarıldı.Açıklamada, "Engin Eroğlu kardeşimize rahmet, ailesine ve sevdiklerine sabır diliyoruz. Eroğlu'nun kaybolduğu ilk günden beri arama çalışmalarına katılan tüm ekiplerimize teşekkür ediyoruz." ifadesi kulanıldı.Çayın Torunoba mevkisinde suda bulunan Eroğlu'nun cesedinin sudan çıkartılması için ekiplerin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - Eroğlu'nu 200 kişilik kurtarma ekibi aradıValiliğin arama çalışmalarının detaylarına ilişkin yaptığı ikinci açıklamada ise çalışmalarda jandarma, emniyet, Tunceli Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve sağlık personeli ile farklı illerden gelen uzmanların da bulunduğu 200 kişilik kurtarma ekibinin yer aldığı belirtildi.Açıklamada, arama çalışmalarında devletin tüm imkanlarının seferber edildiği ifade edildi.Eroğlu, 15 Haziran'da hayvanlarını otlatmak için gittiği Munzur Vadisi kenarında yürürken, Tunceli - Ovacık kara yolunda bir otobüsün arızalanarak açılan bagaj kapağının çarpmasıyla Munzur Çayı'na düşerek kaybolmuştu.Bu durumun, otobüsteki bir yolcunun cep telefonu ile çektiği görüntülerden tespit edilmesiyle Eroğlu'nun bulunması için çay ve çevresinde Tunceli AFAD Müdürlüğü, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) su altı arama kurtarma ekibi, çeşitli kentlerden gelen arama kurtarma ekipleri ve gönüllülerce arama çalışması başlatılmıştı.

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