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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Muğla'da sörf keyfi

Muğla'da sörf keyfi

- Rüzgar ve uçurtma sörfü yapanlardan detaylar - Marmaris ilçesinde rüzgarı fırsat bilen adrenalin tutkunları sörf yaptıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Marmaris ilçesinde adrenalin tutkunları, rüzgar ve uçurtma sörfü yaptı.Hava sıcaklığının 22, deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü Marmaris'te, hızı saatte 40 kilometreyi bulan poyraz, adrenalin tutkunlarını sevindirdi.Dalgalarla mücadele eden sörfçüleri vatandaşlar da kıyıdan ilgiyle takip etti.Sörfçüler, stresten uzak kalmak için yaptıkları bu sporun kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Uçurtma Sörfü Adrenalin 

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