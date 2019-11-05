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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Muğla 200 bin fidana hazır

Muğla 200 bin fidana hazır

dalaman ve göcek yanan saha havadan drone görüntü

Göcek Fidan Dikim Töreni Ormanlı Dalama Orman Yangını 

-bodrum mumcular bayır mahallesi yanan saha hava drone görüntü

( MUĞLA ) -- 11 Kasım’da ülke genelinde gerçekleştirilecek fidan dikim töreni öncesi Muğla’da fidan dikimi yapılacak Dalaman, Bodrum Mumcular ve Milas’taki yanan sahalarda çalışmalar tamamlandı. MUĞLA

- 11 Kasım saat 11.11’de Türkiye genelinde ‘Daha yeşil bir Türkiye’ sloganı ile dikimi yapılacak 11 milyon fidandan 200 bini Muğla’da 100 bini de Aydın’da dikilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın koordinasyonunda ‘Daha Yeşil Bir Türkiye İçin’ sloganıyla 81 ilde eş zamanlı olarak 11 Kasım saat 11.11’de gerçekleştirilecek olan 11 milyon fidan dikim etkinliği öncesi Muğla’da fidan dikimi yapılacak Dalaman ve Bodrum Mumcular Bayır Mahallesinde bu yıl yanan sahalar havadan görüntülendi. Dalaman’da 10 Temmuz’da başlayıp Fethiye Göcek bölgesinde iki gün devam eden orman yangınında yaklaşık 400 nektar alan zarar görmüştü. Yanan sahalar Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından fidan dikimi öncesi çalışmalarını tamamladı. Dalaman ve Göcek bölgesinde yanan saha havadan Drone ile görüntülenirken, teraslama sistemi ile bölge fidan dikimine hazır hale getirildi.
18 Ağustos’ta Milas’ta çıkan orman yangını devam ederken, aynı gün Bodrum Mumcular bölgesinde de yangın çıkmıştı. Mumcular bölgesinde yanan saha da fidan dikimi için Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından hazır hale getirildi.
Mumcular yangında hasar gören ormanlık alan havadan görüntülenirken, Dalaman, Göcek, Milas ve Mumcular’daki alanlara 11 Kasım saat 11.11’de Türkiye genelinde eş zamanlı olarak fidan dikimi gerçekleştirilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 11 Kasım’da gerçekleştirilecek fidan dikim töreni öncesi vatandaşların fidan sahiplenmesi amacıyla açılan ‘www.gelecegenefes.com’ adresinden vatandaşların fidan sahiplenmesi istenmişti. 81 ilde 11 milyon hedefi 12 milyona ulaşırken, Muğla’da da 200 bin fidan barajı aşıldı. (BT-Y)
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