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22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Modifiye araçlarla drift gösterisi - ANTALYA

Modifiye araçlarla drift gösterisi - ANTALYA

- Drift yapan araçlardanDetaylar - İzzet Berk Demir ile röportaj Antalya 'da modifiye araçlarla drift gösterisi - Modifiye otomobillerin gösteri yaptığı etkinlikte, amatör ve profesyonel sürücüler izleyicilere keyifli anlar yaşattıANTALYA (AA) - Antalya 'da modifiye araç tutkunlarını bir araya getiren drift gösterisi etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.Kepez Belediyesinin destekleriyle, Hasan Doğan Stadı yanındaki trafiğe kapalı boş alanda yapılan etkinlikte çevre il ve ilçelerden gelen amatör ve profesyonel sürücülerin yaptığı drift gösterisi izleyicilere keyifli anlar yaşattı.Gösteriler sırasında bazı araçların lastiği ve radyatörü patladı. Benzin hortumu patlayan araçlara ise etkinlik alanında bekletilen itfaiye ekibi müdahale etti. Alanda sağlık ekipleri ve çekici de hazır bulunduruldu.Kepez Otomobil ve Motor Sporları Derneği Başkanı İzzet Berk Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, gençlerin normal yollarda tehlikeli hareketler yapmaması için Kepez Belediyesi ile ortaklaşa 3. Kepez Drift ve Tuning Festivali'ni düzenlediklerini söyledi.

Festival kapsamındaki etkinlikte tüm emniyet tedbirlerinin alındığını belirten Demir, "Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz etkinliğe 600 civarında araç katılıyor. Bunlar arasından da drift için 70 araç gösteri yaptı. Bu tür etkinlikler her yerde yapılamıyor. Gençler heyecanlı olan gösterilerinde lastiklerini patlatıyorlar, zevk alıyorlar." diye konuştu.
Gençlerin bu tür etkinliklere ilgi gösterdiğini ifade eden Demir, kendilerine destek veren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye teşekkür etti.

Amatör Sağlık Ekipleri Modifiye 

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