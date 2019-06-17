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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Minik ceylan önce korktu sonra yanlarından ayrılmak istemedi

Minik ceylan önce korktu sonra yanlarından ayrılmak istemedi

Minik ceylan yavrusunun görüntüsü

Ormanlı Doğal Yaşam Alanı Cep Telefonu Irak 

-Cep telefonu ile çekilen görüntüleri
-Ali Genç'in ve görüntüleri çeken Mehmet Genç'in konuşmaları
-Detaylar

( TRABZON )- Trabzon'un Çaykara ilçesinde yolda önlerine çıkan minik ceylanı böyle görüntülediler TRABZON

- Trabzon'un Çaykara ilçesinde yoldan geçen vatandaşların önüne çıkan minik ceylan yavrusu sevimli hareketleri ile dikkat çekti. Mehmet Genç 6 yaşındaki oğlu Ebubekir Genç ve akrabası Ali Genç ile Çaykara'dan Uzuntarla mahallesi istikametine giderken ormanlık alandan yola doğru minik bir ceylan yavrusunun indiğini gördüler. O anları Mehmet Genç cep telefonu ile görüntülerken, minik ceylan önce kendisini görüntüleyenlerden korktu ancak daha sonra onlardan ayrılmak istemedi. Güçlüklü yürüdüğü gözlenen ve bir kaç gün önce dünyaya geldiği tahmin edilen minik ceylan yavrusunu seven ve o anları görüntüleyen Genç ve beraberindekiler daha sonra minik yavruyu annesinin bulması için doğal yaşam alanı olan ormanlık alana bıraktılar. (NAK-ÖS-Y)
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