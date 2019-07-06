Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Milli Mücadele 100. yıl dönümü etkinlikleri - Cirit müsabakaları - ERZURUM

Milli Mücadele 100. yıl dönümü etkinlikleri - Cirit müsabakaları - ERZURUM

- Sahada cirit müsabakalarından görüntüler - Seyirci detaylarıMilli Mücadele 100. yıl dönümü etkinlikleri - Atatürk'ün Erzurum 'a gelişinin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Atlı Cirit İl Birinciliği müsabakaları devam ediyorERZURUM (AA) - Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum 'a gelişinin 100. yılı dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen Atlı Cirit İl Birinciliği müsabakaları üçüncü haftasında sürüyor. Erzurum Valiliği öncülüğünde yürütülen Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında, Emrullah Yiğit Çakır Cirit Sahası'nda düzenlenen ve 12 takımın mücadele ettiği müsabakaların üçüncü haftasının ilk gününde, Ilıca Termal Atlı Spor Kulübü ve Korkut Ata Atlı Spor Kulübü ile Kümbet Osmanlı Atlı Spor Kulübü ve Palandöken Atlı Spor Kulübü takımları karşılaştı.Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı ve 90 dakika süren müsabakalarda, Korkut Ata Atlı Spor Kulübü ve Kümbet Osmanlı Atlı Spor Kulübü rakipleri rakiplerini yendi.Sporcuların ciritlerini "23 Temmuz Erzurum Kongresi ve Milli Mücadele'nin 100'üncü Yılı" için savurduğu organizasyonu Cirit İl Temsilcisi Sinan Çoban ile çok sayıda kişi izledi.Organizasyonun üçüncü haftası ikinci gününde de yarın Ilıca Termal Atlı Spor Kulübü ile Dadaşkent Atlı Spor Kulübü, Haydarhan Atlı Spor Kulübü ile Es Dadaş Atlı Spor Kulübü, Yarımca Atlı Spor Kulübü ile Çayırtepe Atlı Spor Kulübü takımları karşı karşıya gelecek.Yarın yapılacak karşılaşmaların ardından kupa töreniyle sone erecek organizasyonda, derece elde eden takım Erzurum 'u iller arasında temsil edecek.

Kupa Töreni 

İlgili Foto Galeriler
En Şeffaf Başkan...Bu Kadarına Vatandaş Bile ŞaşırdıEn Şeffaf Başkan...Bu Kadarına Vatandaş Bile Şaşırdı
JÖAK, 18 Ülkeden Gelen 43 Temsilciyi Hayran BıraktıJÖAK, 18 Ülkeden Gelen 43 Temsilciyi Hayran Bıraktı
İstanbullular Sahile Akın Ettiİstanbullular Sahile Akın Etti
Otogarda Gidiş Yoğunluğu Devam EdiyorOtogarda Gidiş Yoğunluğu Devam Ediyor
Kafadan Yapışık Siyam İkizleri 1 YaşındaKafadan Yapışık Siyam İkizleri 1 Yaşında
İstanbulda Sağanak Yağış Etkili Olduİstanbulda Sağanak Yağış Etkili Oldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı