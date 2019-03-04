Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Midyat 'Sıfır Atık' ilçesi olmaya talip - MARDİN

Midyat 'Sıfır Atık' ilçesi olmaya talip - MARDİN

Midyat "Sıfır Atık" ilçesi olmaya talip - MARDİN - Tesisten detaylar - TÜGVA temsilcisi Geri Dönüşüm ve Atık Entegre Tesisi sahibi Zeki Çiçek'in konuşması - Telkari ustası Nurullah Çelik'in konuşmasıMidyat "Sıfır Atık" ilçesi olmaya talip - TÜGVA temsilcisi, Geri Dönüşüm ve Atık Entegre Tesisi sahibi Zeki Çiçek: - "Midyat'a yıllık 1 milyonun üzerinde turist geliyor. Pilot ilçe olmanın bölgemiz adına güzel olacağını düşünüyoruz"MARDİN (AA) - Mardin 'in Midyat ilçesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde sürdürülen Sıfır Atık Projesi kapsamında "Sıfır Atık" ilçesi olmaya talip.TÜGVA temsilcisi, Geri Dönüşüm ve Atık Entegre Tesisi sahibi Zeki Çiçek, yaptığı açıklamada, dede mesleği atık ve hurdacılığı yaklaşık 30 yıldır sürdüren kardeşleri Hayrettin, Mesut ve Engin Çiçek ile Atık Entegre AŞ'yi kurduklarını belirterek, yıllık yaklaşık 250 bin ton atığın geri dönüşüm ile bölgeye kazandırılacağını söyledi.

İlçe girişinde 80 dönüm alan üzerinde yaklaşık 45 milyon lira maliyetle kurulan ve yaklaşık 400 kişiye istihdam sağlanacak tesiste, temiz bir dünya için atıklar geri dönüşme kazandırılacağını aktaran Çiçek, Sıfır Atık Projesine yatırımlarıyla da destek verdiklerini kaydetti.
Çiçek, "Midyat'a yıllık 1 milyonun üzerinde turist geliyor. Pilot ilçe olmanın bölgemiz adına güzel olacağını düşünüyoruz." dedi.
Esnaf Davut İnan, Midyat'ın pilot ilçe olmasını istediklerini dile getirerek, "Midyat pilot ilçe seçilirse bölgemize ekonomik katkı sağlayacağını düşünüyorum." diye konuştu.
Telkari ustası Nurullah Çelik de, Midyat'ın pilot ilçe seçilmesi durumunda yerli ve yabancı turist ile yatırımcı sayısının artacağını belirterek, böylece bölge ekonomisinin canlanacağına inandığını aktardı.

Lyon Yabancı Turist Yatırımcı Geri Dönüşüm 

İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
Tarihi Kentte Kış GüzelliğiTarihi Kentte Kış Güzelliği
Anneye veda... Hande Erçel'in annesi toprağa verildiAnneye veda... Hande Erçel'in annesi toprağa verildi
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Sarıkamış Şehitleri 2 Bin 200 Rakımlı Sis Dağı’nda AnıldıSarıkamış Şehitleri 2 Bin 200 Rakımlı Sis Dağı’nda Anıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı