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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Mevlit Kandili coşkusu - ŞANLIURFA

Mevlit Kandili coşkusu - ŞANLIURFA

- Mevlit Kandili - Vatandaşların hutbeyi dinlemesi - Namaz kılınması - Mevlit okunması Şanlıurfa , Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te Mevlit Kandili kutlandıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa , Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te, Mevlit Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.
"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan Şanlıurfa 'da, Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.Akşam ezanından itibaren Balıklıgöl Yerleşkesi'ne gelen vatandaşlar camilerde namaz kıldı, Kur'an - ı Kerim okudu. Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde Türkçe, Kürtçe ve Arapça mevlit okutuldu. Kentteki camilerin tamamında kandil dolayısıyla program düzenlendi.
Ayrıca, çevre il ve ilçelerden gelen çok sayıda vatandaş, kandil dolayısıyla Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makam ve Balıklıgöl'ü, Eyyüp Peygamber'in rahatsızlığında çile çektiği mağara ve suyuyla yıkanıp, sağlığına kavuştuğu rivayet edilen ''Eyyüp Peygamber Makamı''nı ziyaret etti.

Riva Kandil 

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