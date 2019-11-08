Mevlit Kandili coşkusu - MALATYA

- Mevlit Kandili programı - Tarihi Hacı Yusuf Taş Camisi - Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın Kur'an - ı Kerim okuması - Program sonrası vatandaşlara şeker ikramıMALATYA (AA) - Malatya 'da, Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.İl Müftülüğü tarafından Mevlit Kandili dolayısıyla tarihi Hacı Yusuf Taş Camisi'nde program düzenlendi. Hacı Yusuf Taş Camisi'nde kılınan yatsı namazının ardından, İl Müftüsü Veysel Işıldar, Kur'an - ı Kerim okudu. Malatya İl Müftülüğü tarafından cami avlusunda vatandaşlara şeker ikram edildi.
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