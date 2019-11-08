Mevlit Kandili - AMASYA

- Mevlit Kandili programı - Sultan İkinci Bayezid Külliyesi dışarıdan genel görüntüler - Mevlit Kandili dolayısıyla programından görüntüler - Sultan İkinci Bayezid Külliyesinde dua eden vatandaşlardan görüntüler - İl Müftüsü Kadir Keşvelioğlu cami cemaatine verdiği vaazdan görüntüler Amasya 'da Mevlit KandiliAMASYA - (AA) - Amasya 'da İl Müftülüğü tarafından Sultan İkinci Bayezid Külliyesi'nde Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi. İl Müftüsü Kadir Keşvelioğlu, cami cemaatine vaaz verip Mevlit Kandili'nin önemini anlattı.
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