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17 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Mevlana şehrinde 'Şeb-i Arus' yoğunluğu - KONYA

Mevlana şehrinde 'Şeb-i Arus' yoğunluğu - KONYA

Mevlana şehrinde "Şeb - i Arus" yoğunluğu - KONYA - Mevlana şehrinde "Şeb - i Arus" yoğunluğu - Mevlana Müzesi'nden görüntüler - Müzeyi ziyaret edenlerden görüntülerMevlana şehrinde "Şeb - i Arus" yoğunluğu - Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenlerinin son gününde kente akın eden binlerce yerli ve yabancı turist, Mevlana Müzesi'nin en yoğun günlerinden birini yaşatıyor - Törenlerin son gününde, Şeb - i Arus'a katılacak ziyaretçi yoğunluğu, çarşı esnafının da yüzünü güldürdüKONYA (AA) - Konya 'da, bu yıl "Vefa Vakti" temasıyla düzenlenen Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenlerinin son gününde yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşanıyor.Her yıl "Hazreti Pir"i anmak için Türkiye ve dünyanın dört bir yanından Konya 'ya gelen binlerce ziyaretçi, bu yıl da Mevlana'nın "gel" çağrısına uydu. Binlerce turist Mevlana Müzesi'nde yoğunluk oluşturdu.Türkiye'nin ve dünyanın en prestijli organizasyonları arasında yer alan Şeb - i Arus törenlerine katılan yerli ve yabancı turistler, törenlerin son gününde hediyelik eşya dükkanlarından alışveriş yaptı.Özellikle Mevlana temalı sikke, semazen, Kubbe - i Hadra, ney gibi ürünlere yönelen ziyaretçiler, dükkanlarda yoğunluk oluşturdu.Kentte oluşan yoğun ziyaretçi trafiği, başta turizm ve otelciler olmak üzere, müze civarındaki tüm işletmecilerin de yüzünü güldürdü. - "Hareketlilikten memnunuz"Mevlana Müzesi civarındaki hediyelik eşya dükkanında yerli ve yabancı turistleri ağırlayan Ramazan Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kente gelen misafirlerin hediyelik eşya almadan gitmediğini söyledi.

Özellikle son günlerin çok yoğun geçtiğini ifade eden Yücel, "Her sene olduğu gibi bu sene de yerli ve yabancı turistlerin hediyelik eşya satan dükkanlara ilgisi fazla. Turistler küçük de olsa bir hediye olsa almadan gitmiyor. Biz de burada dükkan işleten esnaf olarak hareketlilikten memnunuz." dedi.

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