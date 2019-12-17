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17 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri - KONYA

Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri - KONYA



: - Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri - AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve büyükelçilerin yürümesi - Heyetin Aya Eleni Kilisesi'ni gezmesi - Heyetin Sille Müzesi'ni ziyaret etmesi - AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'in açıklamasıMevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri - AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger: - "Biz Mevlana'yı Avrupa'da çok büyük bir hümanist ve filozof olarak tanıyoruz. Onun öğretileri, sadece Anadolu topraklarında değil, dünyanın dört bir köşesinde yankı bulmuş öğretilerdir"KONYA (AA) - Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri için Konya 'ya gelen Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "Biz Mevlana'yı Avrupa'da çok büyük bir hümanist ve filozof olarak tanıyoruz. Onun öğretileri sadece Anadolu topraklarında değil, dünyanın dört bir köşesinde yankı bulmuş öğretilerdir." dedi.
Konya 'ya gelen Berger ve Avrupa Birliği'ne üye 18 ülkenin büyükelçileri, ilk olarak geçmişte yüzyıllarca Müslüman ve Hristiyan halkın bir arada yaşadığı Sille Mahallesi'ni gezdi.Konuk büyükelçiler, burada bulunan Aya Eleni Kilisesi ile Sille Müzesi'ni ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.Ziyaret sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "Biz Mevlana'yı Avrupa'da çok büyük bir hümanist ve filozof olarak tanıyoruz. Onun öğretileri, sadece Anadolu topraklarında değil, dünyanın dört bir köşesinde yankı bulmuş öğretilerdir. Kendisi, 700 yıl önce 'gel gel ne olursan ol gel' şeklinde bir çağrıda bulundu. Biz de onun bu davetine icabetle buradayız." dedi.

Büyükelçiler Etiler Hümanist Filozof 

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