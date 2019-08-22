Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Merkeze inen yaban domuz sürüsü görüntülendi

Merkeze inen yaban domuz sürüsü görüntülendi

yaban domuzlarının sokak arasında görüntüsü

Yaban Domuzları Gezin Zindik Hayvan 

-Yaban domuzlarını görüntüleyenler

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Tunceli’de zaman zaman sürü halinde merkeze inen yaban domuz sürüsü yine görüntülendi. Doğal hayatın zengin olduğu Tunceli'de, yaban domuzları merkeze bağlı Atatürk Mahallesi sürü halinde indi. Sürü halinde olan ve aralarında yavru yaban domuzlarının da bulunduğu hayvanlar, yiyecek bulmaya çalıştı. Uzun süre sokaklarda yiyecek arayan domuzları gören vatandaşlarda o anları görüntüledi. Hayvanlar sokaklarda bir süre gezindikten sonra geldikleri taraf tekrar giderek gözden kayboldu.Tunceli'de daha öncede yaban domuzları defalarca kent merkezine kadar inmişti.
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı