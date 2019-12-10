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10 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Marmaris’te kaçak yapılara ilk kepçe vuruldu

Marmaris’te kaçak yapılara ilk kepçe vuruldu

-Bölgeye gelen ekipler

Kaçak Bild Kaçak Yapı 

--İnceleme yapılması
--Vatandaşların açıklamaları
--Yıkımın başlaması

( MUĞLA )- Turizmin gözdesi Selimiye’deki 2 kaçak binanın yıkımına başlandı MUĞLA

- Muğla’nın Marmaris ilçesinde, turizmin gözde merkezlerinden Selimiye’de tespit edilen 2 kaçak binanın yıkımına başlandı. 1 Ocak 2018 tarihinden sonra yapılan kaçak yapılar ve Kıyı Kenar Kanunu'na aykırı olan kırsal mahallelerdeki başta otel, apart otel, ev ve çeşitli işletmeler ile diğer yapılar için yıkım kararı çıkartıldı. Muğla genelindeki 2 bin 800 imara aykırı yapıdan 550’sinin bulunduğu Marmaris ilçesinde, 27 Kasım’da Bozburun ve Söğüt mahallelerindeki 5 kaçak yapı yıkımının ertelenmesinin ardından ekipler bu sabah erken saatlerde 2 imara aykırı yapı için Selimiye Mahallesi’ne geldi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, turizmin gözde merkezlerinden olan Selimiye’deki kaçak yapılarda son incelemelerini yaptı. İncelemelerin ardından ekipler, Ayşe Lale Koşağan’a ait henüz tamamlanmamış olan 3 katlı binaya ilk kepçeyi vurdu. Gün içerisinde bu bina ve hemen yanı başında bulunan diğer kaçak yapının yıkımının tamamlanacağı bildirildi.

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