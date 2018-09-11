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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
'Marka Şehir Bolu ve 6. Uluslararası Köroğlu Festivali' - BOLU

'Marka Şehir Bolu ve 6. Uluslararası Köroğlu Festivali' - BOLU

"Marka Şehir Bolu ve 6. Uluslararası Köroğlu Festivali" - BOLU - Konferans verilecek salondan detaylar - TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Fırat Purtaş'ın konuşmasından detay"Marka Şehir Bolu ve 6. Uluslararası Köroğlu Festivali" - Etkinlik kapsamında "Köroğlu Konferansı" düzenlendi - TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Fırat Purtaş: - "Köroğlu, yeni dünya düzeni arayışlarının devam ettiği bu süreçte temsil ettiği değerler itibarıyla bütün dünyaya evrensel mesajlar sunan bir değerimiz"BOLU (AA) - Bolu 'da bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen "Marka Şehir Bolu ve Uluslararası Köroğlu Festivali" kapsamında "Köroğlu Konferansı" düzenlendi.
Bolu Belediyesi Nikah Salonu'ndaki konferans öncesi gazetecilere açıklama yapan TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Fırat Purtaş, etkinliğin, başından beri katkı sundukları önemli bir kültürel diplomasi girişimi olduğunu söyledi.

Festivalin, Bolu 'nun ve Köroğlu'nun kentin bir markası olarak Türk dünyasına tanıtılmasında önemli rol oynadığını belirten Purtaş, Türk Cumhuriyetleri'nden gelen sanatçılar ve bilim insanlarıyla birebir dostlukların kurulması ve Türk dünyasının kültürel anlamda bütünleşmesi açısından da etkinliğin önemli bir işlev gördüğünü kaydetti.
Purtaş, konferanstaki konuşmasında Köroğlu'nun yeni nesillere öğretilmesi ve Bolu 'nun tanıtılmasında taşıdığı anlam üzerinde duracağını dile getirerek, "Köroğlu; haksızlığa, adaletsizliğe karşı mücadele eden bir destan kahramanı. Bugün dünyada da bir haksızlık, adaletsizlik söz konusu. Türkiye de haksızlığa ve adaletsizliğe uğrayanların, mazlumların yanında. dış politika çizgisinde onların hakkını savunan bir konumda. Köroğlu, yeni dünya düzeni arayışlarının devam ettiği bu süreçte temsil ettiği değerler itibarıyla bütün dünyaya evrensel mesajlar sunan bir değerimiz." değerlendirmesinde bulundu.Türkiye'nin yeni nesillere Köroğlu'nu öğretmek suretiyle kendi değerlerine sahip, milli ve manevi donanımı yüksek insanlar yetiştirdiğine işaret eden Purtaş, bu anlamda insanlığın ihtiyaç duyduğu istikrarlı ve huzurlu dünyanın oluşmasında öncü bir rol oynayacağını vurguladı.Konferansa, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Yeni Dünya Politika Yeni Dünya Düzeni Dış Politika Konferans 

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