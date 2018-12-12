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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Mardinli çocuklar sanatla buluşuyor

Mardinli çocuklar sanatla buluşuyor

- - Konservatuvardan detaylar - Mardin Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Müdürü Seçkin Mataracı'nın konuşması - Müzik Öğretmeni Deniz Yusuf Handiç'in konuşması - Türk Sanat Müziği Eğitimi alan Aylin Yüksekdağ'ın konuşması - Konservatuar etkinliklerinden ve derslerinden detaylar - Mardin Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nda son iki yılda 5 bin 300 öğrenciye sanatsal eğitim verildiMARDİN (AA) - Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesince açılan konservatuvarda son iki yılda 5 bin 300 öğrenci sanat eğitimi aldı. Mardin Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Müdürü Seçkin Mataracı gazetecilere yaptığı açıklamada, 2016'da açılan konservatuvar sayesinde şehirde önemli eksikliğin giderildiğini söyledi.

Bu yıl eğitim alan gençlerden 11'inin müzik öğretmenliğini kazanma başarısı gösterdiğini aktaran Mataracı, "5 bin 300 öğrenciye eğitim verildi.
Öğrencilerimiz son derece mutlular; severek, isteyerek geliyorlar. Burada hepsinin sanatsal kazanımları çok fazla. Burada gençler yeteneklerini keşfedebilme imkanı bulabiliyor." dedi.
Müzik öğretmeni Deniz Yusuf Handiç de sanatsal eğitimlerin önemine vurgu yaparak, konservatuvarın gençler için sosyal aktivite mekanı olduğunu kaydetti.
Gençlerden Aylin Yüksekdağ, müziği çok sevdiği için 2 yıldır burada eğitim aldığını anlattı. Yüksekdağ, "Burada koro hazırladık, iki sefer konserimiz oldu. Çok güzeldi ve halen buradayız, inşallah bu eğitimlerimiz devam edecek. Çok iyi oldu konservatuvarın açılması. Bu sayede buradaki yetenekler gelişti." diye konuştu.
Eğitimcilerden Feride Özbek de konservatuvarın Mardin 'de açılmış en güzel kurumlardan olduğunu söyledi.

Öğretmen Allah 

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