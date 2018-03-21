Malatya Müftülüğünde ilk resmi nikah kıyıldı

- Malatya Müftüsü Ümit Çimen'in kıydığı nikahtan detaylar - Çimen'in konuşması - Çimen'in evlilik cüzdanını geline vermesi - İl Müftüsü Çimen, Mesut ve Melike Altıntaş çiftinin nikahını kıydıMALATYA (AA) - Müftülere nikah kıyma yetkisinin verilmesinin ardından Malatya Müftüsü Ümit Çimen, kentteki ilk resmi nikahı kıydı.Çimen, Müftülük Aile ve Dini Rehberlik Bürosu'nda düzenlenen, Mesut Doğan ve Melike Altıntaş'ın nikah töreninde yaptığı konuşmada, kendilerine verilen kanun kapsamında kentte ilk kez nikah kıyacaklarını belirtti. Çifte mutluluklar dileyen Çimen, "4S" kuralı olarak nitelendirdiği, sevgi, saygı, sabır ve sadakati her zaman evliliklerinde ön planda tutmalarını istedi.Konuşmanın ardından Çimen, şahitler huzurunda yönetmelikte yazılan merasim metnini okuyarak "Evet" yanıtını aldığı çifte, evlenme kütüğünü imzalattı.Evlilik cüzdanını geline veren Çimen, Altıntaş çiftine çeşitli hediyeler de takdim etti.