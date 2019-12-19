Kuşlar aç kalmasın diye pet şişelerden yemlik yaptılar

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( VAN )- Doğaya zarar veren pet şişelerini yemlik olarak değerlendirdiler VAN



- Van’ın Tuşba ilçesinde Akköprü İlkokulunda okuyan öğrenciler, öğretmenlerinin yardımıyla boyadıkları plastik şişelerden kuş yemliği yaptı.Vanlı minik öğrenciler, kış mevsiminin çetin geçtiği kentte yem bulamayan kuşların aç kalmaması için öğretmenleriyle birlikte örnek bir projeye imza attı. Çevreye duyarlı ve hayvanlara karşı merhametli çocuklar yetiştirmeyi amaçlayan öğretmenler, plastik şişlerini kuşlar için yemliklere dönüştürdü. Bunun için ilk etapta; plastik şişeler boyayıp içlerine kuşlar için yem bırakan öğretmen ve öğrenciler, hazırladıkları yemlikleri okulun belirli yerlerine astı.Tuşba ilçesinde yer alan okul, daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında yaptıkları çalışmalarla Türkiye birinciliği ödülünü almıştı. Eco-Schools (Çevreci Okul) projesi çerçevesinde de 'yeşil bayrak' alan okul, geri dönüştürülebilecek atıkları değerlendiriyor. Yaklaşık 4 yıldır çalışmalarını aynı çerçevede sürdüren okul öğretmeleri ile öğrencileri, bu kez plastik şişeleri kuşlar için yemliklere dönüştürerek örnek bir etkinliğe daha imza attı.“Şimdi kuşların gelişini beliyoruz”İHA muhabirine konuşan öğretmen Yeliz Sevin, çevreci bir okul olduklarını belirtti.

Proje kapsamında yaptıkları geri dönüşüm çalışmalarında kuş yemliği yapımının da olduğunu ifade eden öğretmen Sevin, “Çocuklar pet şişelerden kuş yemliği yaptılar. Okulun tüm çevresine, camlara ve tellere kuş yemliklerini astık. Evlerinde tavuk besleyen öğrencilerimiz yem getirdi. Şimdi kuşların gelişini beliyoruz. İki gündür sabah saatlerinde kuşların gelişini de görmeye başladık. Bunu yaparken geri dönüşüme destek vermek, çocuklara geri dönüştürülebilecek materyalleri değerlendirmeleri gerektiğini öğretmek ve özellikle de çocukların merhamet yönlerinin gelişmesini amaçladık” dedi.

“Pet şişeleri kuş yemliği olarak değerlendirdik”Geri dönüşümden gelen plastikleri atmayarak değerlendirdiklerini dile getiren 3. sınıf öğretmeni İsmail Kaya ise “Pet şişeleri öğrencilerimizle birlikte kuş yemliği olarak değerlendirdik. Bu hayatta yalnız olmadığımızı, başka canlıların da olduğu konusunda bir farkındalık oluşturduk. Uzun geçen kış mevsimi süresince kuşlar bu proje sayesinde yem bulabileceklerdir. Hayvan sevgisi ve çevre anlayışı olan çocuklar yetiştirmek istiyoruz” diye konuştu.

Kış mevsiminin çok uzun ve çetin geçtiği Van’da hayvanların yiyecek bulmakta güçlük çektiğini dile getiren minik öğrenciler de doğaya zarar veren pet şişeleri değerlendirerek kuşlar için yenlik yaptıklarını söyledi.







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